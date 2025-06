Przy zapowiedzi albumu "Cowboy Carter", kiedy to potwierdziły się domniemania o istnieniu utworu "II Most Wanted", fani Beyoncé obstawiali współpracę z Lady Gagą. Spekulowano, iż nadchodzący projekt będzie kontynuacją kultowego "Telephone", jednak nic bardziej mylnego. To właśnie Miley Cyrus wsparła Beyoncé w piosence, a teraz duet wykonał ją pierwszy raz na żywo.