Beyoncé zachwyca formą. Zdradziła, co wykluczyła z diety

Choć dziś uchodzi za symbol zdrowego stylu życia, droga do tego miejsca nie była prosta. W przeszłości artystka sięgała po wymagające diety, w tym popularny program 22-Day Revolution opracowany przez jej trenera Marco Borgesa. Plan opierał się na roślinnych produktach i całkowitej eliminacji żywności przetworzonej, a jego celem była szybka poprawa formy.

Z perspektywy czasu wokalistka przyznaje jednak, że takie podejście miało swoją cenę. W dokumencie Homecoming opowiadała o ekstremalnych wyrzeczeniach przed występem na Coachelli. "Były dni, kiedy myślałam, że nigdy nie wrócę do dawnej formy… że moja siła i wytrzymałość już nie będą takie same" - wspominała. Dodała też: "Zdecydowanie przekroczyłam swoje granice i wyciągnęłam z tego ważną lekcję. Nigdy więcej nie doprowadzę się do takiego punktu".

"Jem bardzo czysto". Co trafia na jej talerz?

Dziś jej podejście jest znacznie bardziej wyważone. W rozmowie z magazynem GQ podkreśliła, że stawia na prostotę i jakość składników.

"Jem bardzo czysto. Zrezygnowałam z większości mięsa, zostawiłam tylko indyka. Przyjmuję suplementy i witaminy, dbam o to, by moje ciało miało wszystko, czego potrzebuje" - wyjaśniła. Jej codzienna dieta opiera się głównie na warzywach, produktach roślinnych, zdrowych źródłach białka oraz regularnym nawodnieniu. Artystka zwraca też dużą uwagę na ilość wypijanej wody - często sięga po nią z dodatkiem cytryny.

Choć przez lata spekulowano, że jest weganką, sama to prostuje. "To ważne, żeby było jasne - nie jestem weganką" - mówiła w rozmowie z The New York Times. Jej model żywienia można raczej określić jako elastyczny, z silnym naciskiem na produkty roślinne.

Śniadanie to podstawa, niedziela dla przyjemności

Jedną z zasad, której trzyma się konsekwentnie, jest poranny posiłek. "Zawsze jem śniadanie" - podkreślała. W menu pojawiają się m.in. białka jaj, koktajle warzywne czy pełnoziarniste płatki z mlekiem o obniżonej zawartości tłuszczu.

W jej podejściu jest też miejsce na przyjemności. Raz w tygodniu pozwala sobie na ulubiony posiłek bez ograniczeń. "W niedziele zawsze robię sobie jeden taki wyjątek. Najczęściej wybieram pizzę - to moja ulubiona słabość" - przyznała.

Zdrowie zamiast obsesji

Największa zmiana zaszła jednak w sposobie myślenia. Dla Beyoncé dbanie o siebie przestało oznaczać rygor i kontrolę każdego szczegółu.

"W przeszłości spędzałam zbyt dużo czasu na dietach, wierząc błędnie, że dbanie o siebie oznacza ćwiczenia i nadmierną koncentrację na ciele. Dziś skupiam się na zdrowiu, na tym, jak się czuję rano, na spokoju, na tym, ile razy się uśmiecham i czym karmię swój umysł oraz ciało" - tłumaczy.

Taniec jak trening wyczynowy

Nieodłącznym elementem jej formy pozostaje ruch. Taniec, będący fundamentem jej występów, pełni jednocześnie funkcję intensywnego treningu. W okresach przygotowań do tras koncertowych potrafi trenować nawet dziewięć godzin dziennie. Uzupełnieniem są ćwiczenia cardio i treningi wytrzymałościowe. W materiałach promujących markę Ivy Park podkreślała: "Codziennie uczę swoje ciało, że może zrobić trochę więcej. Wiem, że potrafi nauczyć się wyginać, a nie łamać".

Dziś jej styl życia to nie zbiór restrykcji, lecz świadomy wybór. Zamiast krótkotrwałych efektów liczy się długofalowe samopoczucie, regeneracja i równowaga.

