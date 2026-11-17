"Morning Dew (Donk)" powalczy o statuetkę w kategorii najlepsze solowe wykonanie R&B. Beyoncé będzie rywalizowała z Kehlani, Victorią Monét, Jill Scott i Tems. Zwycięzców poznamy 7 lutego 2027 roku podczas 69. gali Grammy w Los Angeles.

Utwór, który przyniósł wokalistce rekordową nominację, nie jest całkowicie nowym materiałem. "Morning Dew (Donk)" przez lata krążyło w internecie jako nieoficjalne demo, znane najbardziej zaangażowanym fanom artystki.

Beyoncé pracowała nad piosenką z Pharrellem Williamsem, The-Dreamem i Dariusem Dixonem. Oficjalna wersja ukazała się 4 lipca 2026 roku i była częścią obchodów 20-lecia albumu "B'Day".

Powrót do starszego nagrania szybko wywołał kolejne dyskusje o trzeciej części trylogii rozpoczętej albumem "Renaissance". Po tanecznej odsłonie projektu i zwrocie w stronę country na "Cowboy Carter" fani spodziewają się, że Beyoncé sięgnie tym razem po rockowe brzmienia. Wokalistka wciąż jednak nie ujawniła swoich planów.

Beyoncé otrzymała pierwsze nominacje 26 lat temu

Pierwsze dwie nominacje Beyoncé otrzymała w 2000 roku, jeszcze jako członkini Destiny's Child. Akademia wyróżniła wówczas przebój "Bills, Bills, Bills". W kolejnych latach artystka regularnie wracała na galę, najpierw z zespołem, a później już z własnym repertuarem.

Obecnie ma na koncie 35 statuetek, w tym trzy zdobyte z Destiny's Child. W 2023 roku została najczęściej nagradzaną osobą w historii Grammy, a teraz jako pierwsza przekroczyła granicę stu nominacji.

Dla porównania Jay-Z otrzymał dotąd 89 nominacji, Paul McCartney 86, a nieżyjący Quincy Jones 80. Beyoncé już wcześniej wyprzedziła ich w zestawieniu, ale dopiero tegoroczne wyróżnienie pozwoliło jej osiągnąć trzycyfrowy wynik.



