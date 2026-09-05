Beyoncé sprzedaje fanom puste drewniane pudło. Cena jest oburzająca

4 września Beyoncé obchodziła 45. urodziny, a tego samego dnia minęło dokładnie 20 lat od premiery jej drugiego solowego albumu "B'Day". Z tej okazji w oficjalnym sklepie wokalistki pojawiła się jubileuszowa kolekcja, obejmująca ubrania, świecę, rozszerzoną wersję płyty oraz nietypowy gadżet dla najbardziej oddanych fanów.

Mowa o Bey Keeper Collector's Box, czyli drewnianej skrzyni przeznaczonej do przechowywania winyli Beyoncé. Do sprzedaży trafiło tylko 500 numerowanych egzemplarzy, ale nawet tak niewielki nakład nie przekonał wszystkich, że cena wynosząca dokładnie 948,01 dolara jest uzasadniona.

Kwota nie została wybrana przypadkowo. Nawiązuje do daty urodzenia gwiazdy, czyli 4 września 1981 roku. Sam produkt wykonano z litego drewna sosnowego, zabezpieczonego olejem z wosku pszczelego. Wnętrze wyłożono ciemnozielonym aksamitem, a całość uzupełniają złote okucia, grawerunki oraz pasek imitujący skórę aligatora.

Skrzynia została zainspirowana tradycyjnymi ulami i ma służyć do przechowywania płyt artystki. Na jej wieku znalazła się wygrawerowana pszczoła, nawiązująca do nazwy fanklubu Beyoncé, czyli BeyHive.

Najważniejsza informacja została jednak umieszczona w opisie produktu: żaden album nie jest dołączony do zestawu. Kupujący płaci więc wyłącznie za skrzynię. Podatki i koszty dostawy mogą podnieść końcową cenę do ponad 1100 dolarów.

Dla porównania jubileuszowe wydawnictwo "B'Day", zawierające 31 utworów, sprzedawane jest osobno. W ofercie znalazła się także wersja winylowa za 150 dolarów.

Fani Beyoncé nie kryją oburzenia

Produkt szybko stał się jednym z najczęściej komentowanych elementów jubileuszu "B'Day". W serwisie X pojawiło się wiele wpisów, których autorzy zastanawiali się, czy drewniana skrzynia rzeczywiście może być warta niemal tysiąc dolarów.

"Beyoncé chce 950 dolarów za puste drewniane pudło" - napisała jedna z internautek, opatrując wpis płaczącą emotikoną.

Inny użytkownik zwrócił uwagę na wykorzystane materiały: "Nie popieram używania prawdziwej skóry zwierzęcej, ale przy tej cenie jeszcze bardziej szalone jest to, że ten pasek nawet nie jest z prawdziwej skóry aligatora".

"Tysiąc dolarów za drewniane pudełko bez żadnych winyli to rozbój" - stwierdziła kolejna osoba.

Internauci komentowali również wybór drewna. Ich zdaniem sosna nie należy do materiałów, które mogłyby uzasadniać tak wysoką cenę. "Wiecie, jak tanie jest drewno sosnowe? Takie pudełko można zrobić za może 30 dolarów" - czytamy w jednym z wpisów.

"To miałoby sens, gdyby w środku były płyty, ale prawie tysiąc dolarów za samo pudełko? Dziewczyno, nie" - napisał kolejny komentujący.

Jeszcze ktoś zażartował, że skrzynia "wygląda jak trumna dla chomika". Pojawiły się też sugestie, że artystka sprawdza w ten sposób, ile są w stanie zapłacić najbardziej lojalni członkowie BeyHive.

"Mam nadzieję, że nie pozwolicie tej kobiecie zarobić pół miliona dolarów na sprzedaży 500 pustych pudełek. Jeśli tak się stanie, to nie ona straciła rozum" - skomentował jeden z fanów.

"Dziewczyno, pudełko? A ty jesteś w środku?" - ironizowała inna osoba.

Jedna z najmocniejszych opinii dotyczyła sytuacji finansowej zwykłych słuchaczy: "Nie mogła dać czegoś fanom za darmo? Bilety na jej koncerty już były bardzo drogie, a ludzie żyją od wypłaty do wypłaty".

Skrzynia Beyoncé porównywana z kolekcją Jaya-Z

Część internautów zestawiła nowy produkt z jubileuszową skrzynią Jaya-Z. Raper przygotował ją z okazji 30-lecia albumu "Reasonable Doubt". Jego kolekcjonerski zestaw kosztował 1500 dolarów, ale zawierał wszystkie 13 solowych albumów artysty na winylach.

"Ciekawe, że jej skrzynia nie zawiera żadnych płyt, podczas gdy Jay-Z zrobił podobną rzecz i dołączył wszystkie swoje albumy" - zauważył jeden z użytkowników X.

Nie wszyscy uznali jednak ofertę Beyoncé za absurdalną. Obrońcy gwiazdy przekonują, że przedmiot należy traktować jako limitowaną pamiątkę, która z czasem może zyskać na wartości. Podkreślają również, że powstanie zaledwie 500 egzemplarzy, a każdy zostanie indywidualnie ponumerowany.



