Beyoncé przeżyła chwile grozy na scenie. Koncert w Houston został przerwany

W sobotni wieczór (28 czerwca) na stadionie NRG w Houston Beyoncé unosiła się nad tłumem w specjalnym rekwizycie - czerwonym aucie zawieszonym nad sceną. W trakcie wykonywania ballady " 16 Carriages ", samochód zaczął się gwałtownie przechylać. Wideo z koncertu, opublikowane przez fanów, pokazuje, że wokalistka mimo wszystko kontynuowała śpiew aż do końca refrenu. Wtedy, słyszalna przez mikrofon, zawołała do techników: "Stop, stop, stop, stop, stop, stop".

Wielu uczestników wydarzenia przyznało, że widok przechylającego się pojazdu był bardzo niepokojący. Fani nagrali moment, w którym Beyoncé - choć wyraźnie zaniepokojona - zachowywała spokój i uśmiechała się do publiczności, czekając na opuszczenie samochodu na ziemię.

Po bezpiecznym powrocie na scenę Beyoncé zwróciła się do tłumu słowami: "Za każdym razem, gdy upadnę, wiem, że mnie złapiecie" - powiedziała, nawiązując do podobnej sytuacji sprzed lat, kiedy podczas trasy Mrs. Carter również zaliczyła upadek na scenie.

Po krótkiej przerwie artystka powróciła do występu, śpiewając fragment:

"Nie mam czasu do stracenia, muszę tworzyć sztukę / Mam miłość do dawania tej świętej nocy / Nikt nie zgasi mojego światła, tyle lat walczę".