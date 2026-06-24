Benny Blanco od lat przyciąga uwagę nie tylko muzycznymi sukcesami, ale również charakterystycznym wizerunkiem. Producent, który współpracował m.in. z Edem Sheeranem, Rihanną, Justinem Bieberem czy swoją żoną Seleną Gomez, rzadko przechodzi spektakularne metamorfozy. Tym razem postanowił jednak zaskoczyć wszystkich.

21 czerwca opublikował na TikToku krótkie nagranie, w którym zaprezentował nową fryzurę. Jedna połowa jego głowy została całkowicie wygolona, podczas gdy druga pozostała niemal bez zmian.

"Hej, jak się macie? Jestem po prostu facetem z nową fryzurą" - mówił do kamery.

Nagranie błyskawicznie zaczęło zdobywać popularność, a internauci zastanawiali się, co skłoniło go do tak radykalnego kroku.

Wszystko dla nowej książki

Sam Blanco szybko rozwiał wątpliwości. Na filmie pojawił się napis sugerujący, że nietypowa fryzura ma pomóc w promocji jego najnowszej książki.

"Właśnie ogoliłeś połowę głowy, żeby ludzie kupili twoją książkę" - zażartował.

Benny Blanco ogolił pół głowy TikTok: @itsbennyblanco/Taylor Hill Getty Images

Na końcu nagrania producent zaprezentował egzemplarz publikacji "F*ck Failure", która trafi wkrótce do sprzedaży. To kolejny literacki projekt w jego dorobku. W 2024 roku wydał książkę kulinarną "Open Wide", która odbiła się szerokim echem wśród jego fanów.

Czy to naprawdę jego nowe włosy?

Choć wielu obserwatorów uwierzyło, że Blanco zdecydował się na tak odważną zmianę, część internautów od początku miała wątpliwości.

Kilka dni wcześniej producent pojawił się u boku rapera Lil Dicky'ego w internetowym programie "GOAT Talk". Już wtedy uwagę widzów przykuła nietypowa fryzura. Niektórzy dopatrzyli się przy uchu śladu sugerującego, że ogolona część głowy może być jedynie elementem charakteryzacji.

Dodatkowo makijażystka Lili Eve zdradziła później w mediach społecznościowych, że rozbawiły ją komentarze osób przekonanych, iż Blanco naprawdę zgolił połowę włosów. Jej wpis tylko podsycił spekulacje, że producent mógł wykorzystać specjalną łysinę wykonaną na potrzeby nagrania.

Sam zainteresowany nie potwierdził jednak tych doniesień.

Jeszcze niedawno jego włosami zajmowała się Jennifer Aniston

Cała sytuacja nabrała dodatkowego wymiaru, ponieważ zaledwie kilkanaście dni wcześniej Benny Blanco wystąpił w zabawnym filmie promującym kosmetyki Jennifer Aniston.

Gwiazda serialu "Przyjaciele" zaprosiła go do przetestowania produktów swojej marki LolaVie. W nagraniu pojawiła się również Selena Gomez, która odwiedziła aktorkę z prezentami od swojej marki Rare Beauty. Aniston zachwycała się wtedy włosami producenta.

"Ależ on ma czuprynę" - mówiła z uśmiechem.

Po zastosowaniu kosmetyków Blanco nie krył zadowolenia.

"Nigdy wcześniej nie były tak miękkie" - przekonywał, przeczesując swoje loki.

Tym większe było zdziwienie fanów, gdy zobaczyli go później z połową głowy pozbawioną włosów.

Internet komentuje. "Selena, mrugnij dwa razy"

Pod filmem szybko pojawiły się tysiące komentarzy. Wielu internautów postanowiło potraktować całą sytuację z przymrużeniem oka.

"Nie ma szans, żeby Selena to pokochała" - napisała jedna z użytkowniczek.

"Selena, mrugnij dwa razy, a przyjedziemy cię ratować" - żartował kolejny fan.

Sporo osób stwierdziło natomiast, że producent powinien pójść o krok dalej.

"Ogól resztę. To może naprawdę dobrze wyglądać" - brzmiał jeden z najpopularniejszych komentarzy.

Nie zabrakło również głosów zaskoczenia.

"Chwileczkę... bez loków wygląda nawet lepiej" - oceniali niektórzy internauci.

Inni przyznawali wprost, że cała akcja przypomina im starannie zaplanowany eksperyment mający wywołać dyskusję w mediach społecznościowych.

Selena Gomez od dawna broni swojego męża

Choć wygląd Benny'ego Blanco regularnie staje się tematem internetowych żartów, Selena Gomez niezmiennie staje po jego stronie. Kiedy w ubiegłym roku producent zdecydował się pozbyć charakterystycznie zrośniętych brwi, wokalistka zwróciła się do stylisty z krótką prośbą:

"Zrób to delikatnie, bo go kocham".

Podobnie reagowała, gdy w sieci pojawiały się krytyczne komentarze dotyczące jego wyglądu. W jednym z wpisów zamieszczonych w mediach społecznościowych wyznała:

"Z każdym dniem zakochuję się w tobie coraz bardziej".





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