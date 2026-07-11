Beckhamowie świętowali urodziny najmłodszej córki. Brooklyn kompletnie zignorował celebrację siostry

Urodziny najmłodszej przedstawicielki Beckhamów obfitowały w niezwykle wzruszające momenty. Podczas swojego koncertu w Londynie jej starszy brat Cruz Beckham zwrócił się do zgromadzonej publiczności i zadedykował siostrze jej ulubiony utwór. Harper mogła podziwiać ten wyjątkowy występ na żywo, kibicując jemu oraz jego zespołowi The Breakers w towarzystwie rodziny.

Rodzinne świętowanie w Miami

Kolejnym etapem radosnych obchodów był wspólny wyjazd na Florydę. Dumny z córki David oraz Victoria Beckhamowie opublikowali w mediach społecznościowych wzruszające życzenia prosto z Miami. W słonecznym kurorcie jubilatce towarzyszyli nie tylko sławni rodzice, ale również bracia Romeo i Cruz wraz z ich partnerkami.

"Moja Cudowna Córko kończysz dziś 15 lat. Jesteś idealną córką, słodką, życzliwą i pięknym człowiekiem o najlepszej osobowości, tak jak tata. Kochamy Cię bardzo i wszyscy mamy ogromne szczęście, że jesteś w naszym życiu. Życzymy Ci najlepszego dnia" - napisał na Instagramie David Beckham.

Ciąg dalszy konfliktu w rodzinie

Mimo radosnej atmosfery i licznych fotografii zamieszczanych w internecie, internauci szybko dostrzegli pewien istotny brak. Na żadnym z opublikowanych kadrów z rodzinnego wyjazdu nie pojawił się najstarszy syn Beckhamów, Brooklyn. Co więcej, w przeciwieństwie do reszty domowników, nie zamieścił on w mediach społecznościowych żadnych publicznych gratulacji czy urodzinowych życzeń dla 15-letniej siostry.

Nieobecność 26-latka nie powinna być jednak zadziwiająca. Od miesięcy toczy on bowiem głośny publiczny spór z całą rodziną. W styczniu 2026 roku Brooklyn opublikował na Instagramie obszerne oświadczenie, w którym oskarżył Davida i Victorię o sabotowanie jego małżeństwa z aktorką Nicolą Peltz oraz manipulowanie mediami. Wcześniej zażądał, aby rodzice kontaktowali się z nim wyłącznie za pośrednictwem prawników, a następnie zablokował ich - oraz całe rodzeństwo w mediach społecznościowych.