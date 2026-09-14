Ubiegły rok nie był dla Beaty Kozidrak łatwy. Legendarna wokalistka Bajmu zmuszona była poradzić sobie z poważnymi problemami zdrowotnymi - chorobą nowotworową. Na dziewięć miesięcy całkowicie zniknęła ze sceny, zrezygnowała też z branżowych eventów, poddała się hospitalizacji, a następnie dochodziła do siebie w domowym zaciszu. "Bardzo źle się czułam, przejście z łóżka do toalety w domu było dla mnie wielkim problemem. Czułam, że to nie są żarty" - opowiadała w "Dzień Dobry TVN".

Po miesiącach walki o zdrowie 66-letnia gwiazda z radością ogłosiła, że najgorsze ma już za sobą i jest gotowa na kolejne twórcze wyzwania. "Wiadomo, że będę jeszcze się pojawiała na kontrolnych wizytach, ale czuję się z każdym dniem i z każdym tygodniem coraz lepiej i dużo pomysłów przychodzi mi do głowy. (...) Te projekty są cudowne, one mają mi dać zadowolenie, ale też przede wszystkim państwu. (...) Wybieram to, co jest dla mnie ważne. To jest taka zasada, że ja już nic nie muszę, ja mogę" - podkreślała w rozmowie z dziennikarzami "Dzień Dobry TVN".

Beata Kozidrak prezentuje wyjątkowy projekt "Unplugged". Wykona największe przeboje w akustycznych wersjach!

W ostatnich miesiącach artystka udowodniła, że już wróciła do dawnej formy. Występowała niejednokrotnie - m.in. w czerwcu w Warszawie, w ramach projektu "HOUSE OF BEATA" z zespołem KAMP!, a także na plenerowych letnich wydarzeniach w Dopiewie, Iławie, Lublinie, Operze Leśnej w Sopocie czy Folwarku Ruchenka. Fani długo niecierpliwili się na jej sceniczny powrót i nie kryli radości z powodu występów. W związku z tym Kozidrak nie czekała z następnym ogłoszeniem.

Niedawno piosenkarka zaskoczyła fanów zapowiedzią występu, podczas którego planuje zaśpiewać swoje kultowe przeboje w akustycznych aranżacjach. Niepowtarzalne wydarzenie odbędzie się w niezwykłym anturażu. "18 września spotkamy się w Kozłówce. Zapraszam Was do niezwykłych Ogrodów Pałacu Zamoyskich, gdzie odbędzie się kolejny koncert 'Beata Unplugged'. Tym razem chcę zatrzymać z Wami lato jeszcze na jeden wieczór. Pałac, ogród pełen róż, wrześniowe niebo i muzyka w wyjątkowej, kameralnej odsłonie… 'BEATA UNPLUGGED - Ostatni wieczór lata'" - ogłaszała poruszona Beata Kozidrak.

Beata Kozidrak niespodziewanie ogłosiła. "Sama w to nie wierzę"

To jednak nie koniec rewelacji od 66-letniej gwiazdy. W niedzielę, 13 września, Kozidrak przekazała nowe wieści dotyczące akustycznego koncertu w Kozłówce - okazuje się, że nie będzie to jednorazowe wydarzenie! "Moi kochani, BEATA UNPLUGGED nie zwalnia tempa. Pojawiają się nowe daty koncertów" - zaczęła w instagramowym nagraniu uradowana artystka. Następnie wymieniła dokładne terminy oraz miejsca, gdzie jeszcze w tym roku zawita z projektem.

"No po prostu dzieje się. Sama w to nie wierzę. Wspaniałe, minimalne koncerty. Zapraszamy was z całego serca. Nie ma hal, nie ma dystansu. Jest tylko muzyka, ja i Wy" - podsumowała wokalistka Bajmu.