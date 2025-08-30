Beata Kozidrak wróciła na scenę po walce z chorobą. Na festiwalu padły wzruszające słowa

Lotnisko Muchowiec w Katowicach stało się pod koniec sierpnia muzycznym centrum Polski. To tam Dawid Podsiadło zorganizował finałową odsłonę swojego autorskiego festiwalu "Zorza". Organizatorzy zapowiedzieli, że występy zostaną zarejestrowane i wydane w formie albumu koncertowego, co dodatkowo podniosło rangę wydarzenia.

Jednym z najbardziej poruszających momentów okazał się koncert Pauliny Przybysz, która przygotowała specjalny projekt inspirowany twórczością zespołu Bajm. Niespodziewanie na scenie pojawiła się Beata Kozidrak, wywołując euforię wśród publiczności.

Choroba przerwała karierę Beaty Kozidrak

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla wokalistki Bajmu. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" artystka zdradziła, że zmagała się z nowotworem i przez dziewięć miesięcy nie występowała.

"Cierpiałam. Po prostu wtedy cierpiałam. (…) Proste przejście z łóżka do toalety było dla mnie ogromnym wysiłkiem. Czułam, że to nie są żarty. Oczywiście zrobiłam wszystkie badania i tak jak każdy człowiek bałam się bardzo, jaka będzie diagnoza" - opowiadała.

Wielki powrót i wdzięczność dla fanów

W Katowicach Kozidrak zaśpiewała wspólnie z Pauliną Przybysz przebój "Ta sama chwila". Do chóru dołączyła także jej córka, Katarzyna Pietras, z którą wokalistka wyszła na środek sceny. Refren wykonany a cappella wraz z publicznością stał się kulminacją całego koncertu.

Paulina Przybysz przywitała artystkę słowami: "Czekaliśmy na ten moment wszystkie zorze, aż w końcu przybędzie ona, Beata Kozidrak".

Sama gwiazda nie kryła wzruszenia: "Paulina, dziękuję za zaproszenie. (…) Dziękuję, że śpiewacie moje piosenki. (…) To wy daliście mi energię, żebym sobie poradziła z chorobą".

