Beata Kozidrak wróciła na scenę i zachwyciła. "Królowo, kocham cię"

Beata Kozidrak to niekwestionowana ikona polskiej sceny muzycznej. Śpiewane przez nią przeboje, takie jak "Siedzę i myślę", "Ta sama chwila", "Co mi Panie dasz", "Biała armia" czy "Szklanka wody", znają kolejne pokolenia Polaków.

Pod koniec 2024 roku wokalistka przekazała, że musi odwołać wszystkie zawodowe zobowiązania. U artystki zdiagnozowano nowotwór, o czym poinformowała po zakończeniu leczenia.

Na szczęście Kozidrak pokonała chorobę i wróciła na scenę, znów zachwycając fanów.

Beata Kozidrak wystąpiła w Warszawie. Fani zachwyceni!

Koncert w warszawskim klubie Stodoła był wyprzedany, a zebrani fani usłyszeli wszystkie największe przeboje zespołu Bajm z całej, ponad 40-letniej kariery grupy.

"Dziękuję za wsparcie, kiedy byłam w szpitalu i potrzebowałam takiego kopa. Dostawałam od was mnóstwo pozytywnej energii. Wiedziałam, że na mnie czekacie i powiedziałam sobie: ja sobie nie dam rady, ja?" - mówiła wokalistka ze sceny.

W mediach społecznościowych można znaleźć liczne komentarze fanów, którzy są zachwyceni świetną formą Kozidrak. "Wczorajszy koncert to było coś absolutnie wyjątkowego - tyle emocji, że żadna rolka nie jest w stanie tego w pełni oddać! Ten wieczór zostanie z Nami na długo!", "Ciarki mnie przechodzą, jak słyszę Twój niebiański głos", "Królowa jest tylko jedna", "Królowo, kocham cię" - pisali.

