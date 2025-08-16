Pod koniec 2024 r. Beata Kozidrak, będąca ikoną polskiej estrady, zniknęła na pewien czas ze sceny. Artystka zmuszona była odwołać wszystkie koncerty i skupić się na swoim zdrowiu. Trafiła do szpitala, a po pobycie w placówce przez kolejne miesiące przechodziła rekonwalescencje w domu. W tym czasie unikała wystąpień medialnych (wyjątkiem było nagranie wyemitowane na gali rozdania Fryderyków, w którym gwiazda dziękowała za odbiór statuetki) i starała się powrócić do pełni sił.

Długo nie było wiadomo, kiedy piosenkarka zdecyduje się wrócić na scenę. Okazuje się jednak, że legendarna liderka Bajmu czuje się już znacznie lepiej i zamierza zacząć koncertować. Obecnie spędza długie godziny na salach prób, gdzie trenuje przed nadchodzącymi występami. Już 24 sierpnia gwiazda zaprezentuje się publiczności zgromadzonej na Dniach Pszczyny, a w ostatni weekend sierpnia widzowie będą mieli okazję zobaczyć ją na Dniach Starachowic oraz koncercie "Magiczne Zakończenie Wakacji" w Amfiteatrze Kadzielnia (impreza transmitowana będzie w telewizji Polsat).

Beata Kozidrak przerwała milczenie po chorobie. Ukaże się pierwszy wywiad z artystką po długiej przerwie

Niedługo po ogłoszeniu powrotnych koncertów piosenkarki w sieci pojawiła się także zapowiedź pierwszego wywiadu Beaty Kozidrak po przerwie. Gwiazda zdecydowała się przerwać milczenie i opowiedzieć o ostatnich miesiącach swojego życia przed kamerami "Dzień dobry TVN". Stacja opublikowała wstępny zwiastun rozmowy, która wyemitowana zostanie w całości w niedzielę, 17 sierpnia.

"Już w najbliższą niedzielę 17 sierpnia w Dzień Dobry TVN, pierwszy wywiad z Beatą Kozidrak - po długiej przerwie spowodowanej chorobą" - czytamy w ogłoszeniu.

Beata Kozidrak ujawniła szczegóły swoich problemów zdrowotnych

Artystka w wywiadzie zdradziła szczegóły swojego stanu zdrowia. Z zajawki możemy dowiedzieć się, jak czuła się grając ostatnie z koncertów na trasie 45-lecia grupy Bajm. "Skończyłam trasę czterdziestopięciolecia, właściwie trzy ostatnie koncerty, w wielkich bólach pleców, kręgosłupa..." - wyznała wokalistka.

Beata Kozidrak uspokoiła jednocześnie swoich fanów - wyjawiła, że teraz czuje się już znacznie lepiej i jest w stanie powrócić do spotkań z nimi przy okazji koncertów. Podkreśliła jednocześnie, że pierwszy wywiad po przerwie jest dla niej wyjątkowy. "Dobrze się czuję, a ten wywiad jest dla mnie bardzo specjalny" - słyszymy.

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA