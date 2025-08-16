Beata Kozidrak udzieliła pierwszego wywiadu po przerwie. Wyznała prawdę o swoim stanie zdrowia
Beata Kozidrak właśnie szykuje się do powrotu na scenę po długiej nieobecności. Pod koniec 2024 r. zrezygnowała ze wszystkich koncertów i zobowiązań zawodowych, a nawet zmuszona była poddać się hospitalizacji. Już 17 sierpnia wyemitowany zostanie pierwszy wywiad, w którym artystka zabrała głos po przebytej chorobie. Liderka Bajmu wyznała, jaki naprawdę był jej stan.
Pod koniec 2024 r. Beata Kozidrak, będąca ikoną polskiej estrady, zniknęła na pewien czas ze sceny. Artystka zmuszona była odwołać wszystkie koncerty i skupić się na swoim zdrowiu. Trafiła do szpitala, a po pobycie w placówce przez kolejne miesiące przechodziła rekonwalescencje w domu. W tym czasie unikała wystąpień medialnych (wyjątkiem było nagranie wyemitowane na gali rozdania Fryderyków, w którym gwiazda dziękowała za odbiór statuetki) i starała się powrócić do pełni sił.
Długo nie było wiadomo, kiedy piosenkarka zdecyduje się wrócić na scenę. Okazuje się jednak, że legendarna liderka Bajmu czuje się już znacznie lepiej i zamierza zacząć koncertować. Obecnie spędza długie godziny na salach prób, gdzie trenuje przed nadchodzącymi występami. Już 24 sierpnia gwiazda zaprezentuje się publiczności zgromadzonej na Dniach Pszczyny, a w ostatni weekend sierpnia widzowie będą mieli okazję zobaczyć ją na Dniach Starachowic oraz koncercie "Magiczne Zakończenie Wakacji" w Amfiteatrze Kadzielnia (impreza transmitowana będzie w telewizji Polsat).
Beata Kozidrak przerwała milczenie po chorobie. Ukaże się pierwszy wywiad z artystką po długiej przerwie
Niedługo po ogłoszeniu powrotnych koncertów piosenkarki w sieci pojawiła się także zapowiedź pierwszego wywiadu Beaty Kozidrak po przerwie. Gwiazda zdecydowała się przerwać milczenie i opowiedzieć o ostatnich miesiącach swojego życia przed kamerami "Dzień dobry TVN". Stacja opublikowała wstępny zwiastun rozmowy, która wyemitowana zostanie w całości w niedzielę, 17 sierpnia.
"Już w najbliższą niedzielę 17 sierpnia w Dzień Dobry TVN, pierwszy wywiad z Beatą Kozidrak - po długiej przerwie spowodowanej chorobą" - czytamy w ogłoszeniu.
Beata Kozidrak ujawniła szczegóły swoich problemów zdrowotnych
Artystka w wywiadzie zdradziła szczegóły swojego stanu zdrowia. Z zajawki możemy dowiedzieć się, jak czuła się grając ostatnie z koncertów na trasie 45-lecia grupy Bajm. "Skończyłam trasę czterdziestopięciolecia, właściwie trzy ostatnie koncerty, w wielkich bólach pleców, kręgosłupa..." - wyznała wokalistka.
Beata Kozidrak uspokoiła jednocześnie swoich fanów - wyjawiła, że teraz czuje się już znacznie lepiej i jest w stanie powrócić do spotkań z nimi przy okazji koncertów. Podkreśliła jednocześnie, że pierwszy wywiad po przerwie jest dla niej wyjątkowy. "Dobrze się czuję, a ten wywiad jest dla mnie bardzo specjalny" - słyszymy.