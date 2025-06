Beata Kozidrak kilka miesięcy temu ogłosiła przerwę w swojej scenicznej karierze. Legendarna liderka Bajmu zmuszona była zrezygnować z obowiązków zawodowych, na skutek problemów zdrowotnych. Choć do tej pory nie wyjawiła, co dokładnie jej dolega, wiadomo, że spędziła kilka tygodni w szpitalu, a obecnie wciąż dochodzi do siebie w domowym zaciszu.