Wraz z końcem 2024 r. Beata Kozidrak, będąca ikoną polskiej estrady, zniknęła na pewien czas ze sceny. Artystka zmuszona była porzucić wówczas wszystkie swoje zobowiązania zawodowe i skupić się na swoim samopoczuciu. Z powodu problemów zdrowotnych trafiła nawet do szpitala. Po krótkim pobycie w placówce wróciła do domu, aby tam przechodzić dalszą rekonwalescencję. Długo nie było wiadomo, kiedy piosenkarka zdecyduje się powrócić na scenę, ale już teraz fani zdecydowanie mają na co czekać!

Okazuje się, że kultowa wokalistka Bajmu jest gotowa, aby powrócić do koncertowania. Artystka właśnie spędza długie godziny na sali prób, gdzie trenuje przed nadchodzącymi występami. Część z nich zbliża się naprawdę wielkimi krokami! Na instagramowym profilu Marii Dobrzańskiej, która odpowiedzialna jest za grę na instrumentach klawiszowych w zespole Bajm, pojawiło się nagranie z Beatą! Piosenkarka macha do kamery, spędzając czas wraz z innymi członkami grupy.

Kiedy Beata Kozidrak powróci na scenę? Gwiazda ujawniła daty najbliższych koncertów

8 lipca Beata Kozidrak ogłosiła radosną nowinę, którą podekscytowali się wszyscy fani kultowej wokalistki. Obwieściła w swoich mediach społecznościowych, że na dobre wraca do występów, jednocześnie ujawniając daty najbliższych muzycznych wydarzeń. "W sierpniu, po dłuższej nieobecności wracam na scenę (...) Kolejny przystanek: Starachowice. Już nie mogę się doczekać spotkania z wami!" - napisała gwiazda.

Wiadomo, że wśród nadchodzących koncertów Beaty Kozidrak znajdzie się na pewno występ na Dniach Pszczyny (24 sierpnia). Później, w ostatni weekend sierpnia, gwiazda wystąpi na Dniach Starachowic, a następnie zobaczymy ją na "Magicznym Zakończeniu Wakacji" w Amfiteatrze Kadzielnia (impreza transmitowana będzie w telewizji Polsat).

Beata Kozidrak ma koncertowe plany już nawet na listopad! Fani długo na to czekali

Co więcej, artystka pod koniec roku szykuje wyjątkowy projekt, który zapowiadała jeszcze przed przerwą. 29 listopada, na Atlas Arenie w Łodzi, odbędzie się koncert Beaty Kozidrak z zespołem Kamp!, który pozwoli widzom na nowo zakochać się w legendarnych kompozycjach piosenkarki. W listopadzie wokalistka planuje także huczny występ z zespołem Bajm w warszawskim Klubie Stodoła.

Geordie Greep na OFF Festivalu: "Większą radość sprawiają memy, niż książki" INTERIA MUZYKA INTERIA