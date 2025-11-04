Beata Kozidrak to niekwestionowana legenda polskiej estrady, która od wielu dekad zachwyca zarówno swoją energią sceniczną, temperamentem oraz wyjątkowym głosem. Wraz z zespołem Bajm wylansowała przeboje takie jak "Co mi Panie dasz", "Ta sama chwila", "Płynie w nas gorąca krew" czy "Biała armia", do których bawią się całe pokolenia.

Wraz z końcem 2024 r. Beata zmuszona była odwołać wszystkie swoje zawodowe zobowiązania i wycofać się z życia publicznego z powodu kłopotów ze zdrowiem. U artystki zdiagnozowano nowotwór, o czym poinformowała publicznie dopiero po zakończonym leczeniu, które trwało dziewięć miesięcy.

Beata Kozidrak chorowała przez dziewięć miesięcy. Latem wróciła do koncertowania!

"Trafiłam do szpitala. Diagnoza była szybka. Była to choroba nowotworowa. Nie boję się tego powiedzieć, bo chciałabym również, żeby to zabrzmiało optymistycznie, że czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, że choroby nowotworowe można leczyć i poddać się procesowi leczenia" - mówiła wtedy w "Dzień Dobry TVN".

Kultowa piosenkarka czuje się już znacznie lepiej i ponownie zachwyca swoich fanów na scenie. Latem oficjalnie wróciła do koncertowania po wielomiesięcznej przerwie. Pojawiła się m.in. na Dniach Pszczyny, festiwalu ZORZA, Męskim Graniu czy Magicznym Zakończeniu Wakacji. Obecnie szykuje się do jesiennej trasy z zespołem Bajm, którą zainicjuje występem w Olsztynie już 7 listopada.

Beata Kozidrak zachwyciła fanów jesienną stylizacją. "Wyglądam jak miś z Krupówek"

Po powrocie do pełni sił Beata Kozidrak, pomiędzy intensywnym życiem w trasie koncertowej, korzysta z uroków jesieni, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Liderka Bajmu opublikowała ostatnio post na Instagramie, do którego dołączyła zdjęcie ze spaceru w nietuzinkowej stylizacji.

"Mówią, że wyglądam jak miś z Krupówek. Dziś pozdrawiam was nie z Zakopanego, a z mojej ukochanej warszawskiej Pragi! Warszawa… to miasto ma w sobie rytm, wspomnienia i… muzykę, która wciąż gra w moim sercu" - napisała Beata.

Pod refleksyjnym wpisem wokalistki i zdjęciem w oryginalnej stylizacji błyskawicznie pojawiły się komentarze z komplementami od fanów. "Wygląda pani obłędnie", "Ile za zdjęcie z takim Misiem?", "Piękna, jak zawsze", "Cudowna!", "Nic tylko przytulać się do takiego Misia!", "Jak milion dolarów", "Pięknie i z pazurem" - piszą odbiorcy Kozidrak.

