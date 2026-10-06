Basia Giewont rzuci zaklęcie w Studio Buffo. Koncert ma przypominać rytuał

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

"Szeptucha" Basi Giewont, czyli koncepcyjny obrzęd i kult we wciągającym wydaniu, już niedługo - 22 listopada br. - wybrzmi w warszawskim Studio Buffo. Płyta zyska nową, teatralną odsłonę, zaś artystka już szykuje się do koncertu, jakiego w Polsce jeszcze nie było.

Basia Giewont śpiewa do mikrofonu w czarnej bluzce, na tle dekoracji z różowymi kwiatami i jasnym oświetleniem
Basia Giewont szykuje wielki show!materiały prasowe/materiały zewnętrzneAgencja FORUM

"'Zimna woda, otwiera się w nowym oknie' to intymny manifest o lęku, który nosimy w sobie wszyscy, lęku przed przemijaniem, utratą młodości i nieuchronnością czasu. W świecie obsesyjnie goniącym za tym, co ulotne, utwór staje się próbą zatrzymania chwili i oswojenia drżącej myśli o starości i śmierci. To muzyczne lustro, w którym odbija się nasza kruchość" - mówiła Basia Giewont o swojej piosence za sprawą tegorocznych preselekcji do Eurowizji.

Jak się okazuje, mistyczny sznyt nie opuścił wokalistki po konkursowym okresie. 22 listopada 2026 roku Basia Giewont wystąpi razem z zespołem i tancerzami w Studio Buffo, gdzie zaprezentuje swoją najnowszą płytę w zupełnie nowej formie. Co ciekawe, koncert ma przypominać rytuał, w którym granica między występującymi a publicznością zacznie się zacierać.

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Basia Giewont podbija polski rynek muzyczny od lat. "Niezwykła podróż przez świat magii"

34-letnia Basia Giewont to wokalistka, aktorka i kompozytorka, która łączy muzykę rozrywkową, elektronikę i folk, a także... kryminolog. W dorobku ma płyty takie jak "Basia Giewont" (2020), nagraną z Michałem Jurkiewiczem "Na tęgi mróz..." (2022), "Taterki" (2024) i "Szeptucha" (2025), a także duety z Grzegorzem Turnauem ("O świerszczach") i Staszkiem Karpiel-Bułecką ("Naski świat").

Wydany w październiku 2025 roku album "Szeptucha" to 11 utworów inspirowanych dawnymi zaklęciami, obrzędami i symbolami. "To niezwykła podróż przez świat magii, wierzeń i emocji, ubrana w nowoczesne brzmienia i pełną ekspresji interpretację. Basia zamienia starą ludową symbolikę w aktualny język muzyki, która porywa zarówno fanów alternatywy, jak i mainstreamu" - czytamy w promocyjnym materiale.

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