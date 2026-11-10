Baron pokazał, z kim spędza wolne chwile. "Pytają czemu jestem taki niedostępny"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Ostatnie miesiące w życiu prywatnym Barona okazały się być prawdziwą rewolucją. Choć można byłoby przypuszczać, że artysta korzysta obecnie z uroków bycia singlem, prawda okazała się zupełnie inna. Wolny czas poświęca jednej konkretnej osobie.

Aleksander Baron po rozstaniu z Sandrą Kubicką skupia się na opiece nad synem Leonardem i odrzuca propozycje randek, stawiając na rodzinny czas.
Aleksander Milwiw-BaronGałązkaAKPA

Rozpad relacji Aleksandra Milwiwa-Barona z Sandrą Kubicką nastąpił niespełna dwa lata po przyjściu na świat syna Leonarda. Mimo że ich drogi definitywnie się rozeszły, a modelka od wielu miesięcy buduje szczęście w związku z Adamem Zaorskim, rodzice postawili na pełen profesjonalizm i dojrzałość w dzieleniu się obowiązkami. Dzięki temu ich syn utrzymuje stały, bliski kontakt zarówno z mamą, jak i z tatą.

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Tymoteusz Hołysz

Stanowcza odpowiedź na wiadomości od kobiet

Gitarzysta formacji Afromental i wieloletni juror telewizyjnych talent show nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Postanowił jednak na dobre rozwiać wszelkie złudzenia wielbicielek.

W sieci zamieścił kadr z jesiennej przechadzki z synem, do którego dołożył krótki, dosadny i humorystyczny komentarz: "Gdy kobiety pytają mnie, co robię w weekendy i czemu jestem taki niedostępny"

Zamiast głośnych imprez czy randek artysta wybrał czas w towarzystwie syna oraz czworonożnych przyjaciół. Kolejną dobę duet spędził równie kreatywnie - muzyk zaprezentował w mediach społecznościowych okazałą konstrukcję z klocków, którą wznieśli wspólnie z maluchem.

Spacer leśną ścieżką z dzieckiem w wózku oraz pies idący nieco dalej, obok stosów drewna; wysoka, kolorowa wieża z klocków ustawiona na stole przy oknie, wokół miska z owocami i rośliny doniczkowe.
Tak Baron spędzał weekend z synemInstagram @alekbaronmateriał zewnętrzny


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