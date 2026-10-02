Pierwsza edycja B-DAY Festival odbędzie się 25 października 2026 roku w hali COS Torwar w Warszawie. Bambi, organizatorka i gospodyni wydarzenia, wystąpi jako headlinerka.

Dziewięć dni przed festiwalem, 16 października, ukaże się nowy album bambi "B". Koncert na Torwarze będzie jego pierwszą pełną prezentacją na żywo. Warto zaznaczyć, że festiwal odbędzie się też tuż przed urodzinami artystki - 28 października raperka skończy 23 lata.

Od "The Voice Kids" do wielkiej kariery

Bambi, czyli Michalina Włodarczyk, pochodzi z Poznania. Jako dziecko wystąpiła w "The Voice Kids", a szersza publiczność usłyszała o niej w 2021 roku dzięki projektowi SBM Starter. Przełomowym momentem w jej karierze okazał się być rok 2023, w którym podpisała kontrakt z Baila Ella Records, wytwórnią Young Leosi. Jej singiel "IRL", trafił na szczyty list i pokrył się podwójną platyną.

Kolejne lata przyniosły dwa udane albumy. Debiutancki "in real life" z listopada 2023 roku zajął 3. miejsce na liście OLiS i osiągnął status podwójnej platyny. "Trap or Die" z lutego 2025 roku zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia i pokrył się platyną. Pod koniec 2025 roku bambi odeszła z dotychczasowej wytwórni i zaczęła działać niezależnie, w dystrybucji Universal Music Polska.

Line up B-DAY FESTIVAL materiały prasowe

Kto wystąpi na B-DAY?

Poznaliśmy właśnie pełny line up październikowej imprezy. W składzie festiwalu znajdziemy reprezentantki scen z różnych krajów:

BIA , jedna z najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich raperek swojego pokolenia, która nagrywała między innymi z Nicki Minaj i J. Cole'em ,

Princess Nokia , ikona nowojorskiej sceny, od lat konsekwentnie budująca własny styl muzyczny i wizualny,

Bb trickz , przedstawicielka nowej fali hiszpańskiego rapu,

Chy Cartier , wschodząca gwiazda brytyjskiej sceny,

Dina Ayada , dobrze znana polskiej publiczności, która gościnnie pojawiła się już na "Trap or Die",

PIXY ,

Karrahbooo.

Co wiemy o płycie "B"

"B" to trzeci album studyjny bambi i pierwszy, który wydaje jako niezależna artystka. Materiał powstawał w latach 2025-2026. Płytę zapowiadały single "LET IT B", "Warto kłamać" i "Gorset".

Na B-DAY oglądać będziemy specjalną oprawę muzyczną i wizualną, opartą na świecie nowej płyty. Fani usłyszą premierowe utwory w rozbudowanej scenicznej wersji, przygotowanej wyłącznie na ten wieczór. Będzie to więc oficjalny początek nowego etapu w karierze artystki.