Bad Bunny pokazał się w Warszawie w ubraniach polskiej marki! Specjalnie zmieniono ich nazwę

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Bad Bunny podczas swojego pierwszego koncertu w Polsce na PGE Narodowym wystąpił w niebieskich spodenkach polskiej marki! Wydarzenie to wywołało natychmiastową reakcję firmy.

Bad Bunny wystąpił na PGE Narodowym w szortach polskiej marki The Odder Side, która zmieniła nazwę modelu na „Bad Shorts”.
Bad BunnyRicardo RubioEast News

Portorykański wokalista Bad Bunny słynie nie tylko z międzynarodowych hitów, ale także z wyrazistego, docenianego na całym świecie wizerunku modowego. We wtorkowy wieczór artysta zaprezentował przed Polakami kilka starannie przygotowanych na tę okazję stylizacji. Uwagę rodzimych fanów przykuł moment, w którym muzyk pojawił się na scenie w charakterystycznych, sportowych szortach z niebieskiego ortalionu.

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Błyskawiczna reakcja polskiej marki

Przedstawiciele polskiego brandu The Odder Side od razu odnieśli się do sytuacji, publikując na Instagramie materiał wideo potwierdzający wybór artysty. Co więcej, marka założona przez Justynę Przygońską i Brygidę Handzelewicz-Wacławek postanowiła na stałe zmienić nazwę wybranego przez gwiazdora modelu. Produkt funkcjonujący wcześniej jako "Coach Shorts" został oficjalnie przemianowany na "Bad Shorts", co stanowi bezpośrednie nawiązanie do pseudonimu muzyka. Po tej informacji model szortów na stronie producenta momentalnie się wyprzedał.

Okazuje się, że na warszawskim koncercie projekty tej polskiej marki miały jeszcze mocniejszą reprezentację. W ubraniach z metką The Odder Side wystąpili również muzycy z formacji Chuwi, która rozgrzewała publiczność przed głównym występem. To bez wątpienia ogromne wyróżnienie dla rodzimego rynku modowego i dowód na to, że polskie projekty przyciągają uwagę artystów największego światowego formatu.

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