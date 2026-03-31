Do sieci właśnie trafił zwiastun wyczekiwanego przez dzieci na całym świecie filmu "Psi Patrol i dinozaury". Produkcja trafi do kin 14 sierpnia tego roku, a już teraz dowiadujemy się, że w ścieżce dźwiękowej usłyszymy legendarny boysband Backstreet Boys. Fragment zupełnie nowej piosenki zespołu pojawiła się w teaserze animacji, a całość oddana zostanie w ręce fanów najpewniej przy premierze kolejnej filmowej przygody słynnych psów.

Backstreet Boys zapowiedzieli nowy utwór! Piosenka znajdzie się na ścieżce dźwiękowej uwielbianej animacji

"Jesteśmy niezwykle podekscytowani, że możemy być częścią tego projektu" - napisali na Instagramie członkowie Backstreet Boys. Przy okazji współpracy z twórcami animacji wokaliści zyskali nowy, uroczy przydomek, nadany im przez internautów. Fani nazywają ich teraz Barkstreet Boys (od słowa "bark", które w języku angielskim oznacza "szczekać").

Piosenka "Bottle Up", która znajdzie się w soundtracku filmu z serii "Psi Patrol", to pierwsze wydawnictwo boysbandu od czasu singla "Hey", który ujrzał światło dzienne w połowie 2025 r. Numer wydany został na jubileuszowym krążku "Millennium 2.0", którym Nick, B-Rock, Howie, AJ i Kev świętowali jubileusz 25-lecia swojej kultowej płyty z 1999 r.

Backstreet Boys są w trakcie historycznej rezydencji koncertowej w Las Vegas

Zapowiedź nowego utworu zbiega się w czasie z rezydenturą koncertową Backstreet Boys w Las Vegas. Wokaliści występują pod hasłem "Ino the Millennium" od lipca ubiegłego roku i niedawno przedłużyli swoje plany w słynnym Sphere aż do lata 2026 r. Byli pierwszymi gwiazdami pop w historii, które wystąpiły przed ponad 575 tys. fanów podczas 35 wyprzedanych show w nowatorskim miejscu, będącym obecnie wymarzonym obiektem koncertowym niemal każdego artysty.

Kolumbijski gitarzysta zachwycił jury programu "Must Be the Music". Miuosh śpiewał razem z nim! Polsat Promocja