Backstreet Boys mieli być zakazani w Chinach. "I Want It That Way" do usunięcia

Jak powszechnie wiadomo, obiektywnie najlepszą piosenką grupy jest "Everybody", ponieważ jest to jedyna kompozycja na świecie, w której Nick Carter pyta kolegów "Im i sexual?", a oni z pełnym przekonaniem odpowiadają mu "Yeeeeah". Nie zmienia to faktu, że w dorobku Backstreet Boys obok tego diamentu, znajdziemy bez liku innych pereł. Jedną z nich na pewno jest "I Wanted It That Way" pochodzące z albumu Millenium.



"I Want It That Way" została wydana 12 kwietnia 1999 roku jako główny singiel z trzeciego albumu studyjnego. Hit stworzyli Max Martin i Andreas Carlsson, a produkcją zajęli się Martin i Kristian Lundin.



Wokale nagrane w dwa dni przeszły do historii popu

Po wielkim sukcesie dwóch pierwszych płyt boysbandu, w 1998 roku rozpoczęły się prace nad kolejnym albumem "Millenium". Kiedy członkowie Backstreet Boys przyjechali do Sztokholmu w listopadzie 1998 na dwutygodniowe nagrania, otrzymali demo "I Want It That Way", które w tym czasie składało się tylko z głównego refrenu. Po opuszczeniu Szwecji 16 listopada, wokale do piosenki zostały ukończone w ciągu dwóch dni.

Zdjęcie Backstreet Boys / AKPA / AKPA

"I Want It That Way" to historia trudnego związku.



Piosenka zadebiutowała 12 kwietnia 1999 roku, równo 25 lat temu i szybko zyskała status ballady popowej roku, na jej punkcie oszeli nie tylko fani, ale i krytycy z branży. Była nominowana do trzech nagród Grammy, w tym za Piosenkę Roku i Nagranie Roku, i trafiła na listy Blender, MTV, Rolling Stone i VH1. W 2021 roku, "I Want It That Way" znalazło się na 240. miejscu zaktualizowanej listy "500 Najlepszych Piosenek Wszech Czasów" magazynu Rolling Stone.



Zdjęcie AJ McLean z Backstreet Boys w 2000 roku / Majewski / AKPA

"I Want It That Way" zawojowało świat

"I Want It That Way" wskoczyła na pierwsze miejsce na listach przebojów w ponad 25 krajach, w tym w Austrii, Niemczech, Włoszech, Nowej Zelandii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. W Stanach Zjednoczonych utwór dotarł do szóstego miejsca na liście Billboard Hot 100, gdzie pozostawał przez osiem niekolejnych tygodni, a także zajmował pierwsze miejsce na listach Adult i Mainstream Top 40.

Teledysk, wyreżyserowany przez Wayne’a Ishama, doczekał się znanych parodii: Blink-182 w teledysku do "All the Small Things", Big Time Rush w teledyskach do "Like Nobody's Around" i "Worldwide", oraz The Wanted w teledysku do "Walks Like Rihanna". Oryginalny teledysk zdobył cztery nominacje do VMA, wygrywając w kategorii Wybór Widzów. W 2021 roku stał się pierwszym teledyskiem grupy, który przekroczył miliard wyświetleń na YouTube.



A w Chnach się nie podobał

19 sierpnia 2011 roku chińskie Ministerstwo Kultury opublikowało listę 100 piosenek, które według urzędników nie zostały wstępnie ocenione przez chińską cenzurę i mają zostać natychmiastowo usunięte z internetu. Wśród tej słynnej setki znalazła się wtedy 12-letnia już ballada "I Want It That Way", a także między innymi "Born This Way" Lady Gagi czy "Last Friday Night" Katy Perry.



Zdjęcie Backstreet Boys / Majewski / AKPA