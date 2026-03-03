W 2026 r. Baby Lasagna wszedł z nowym singlem "End the Party", który jest zwrotem w stronę muzycznych korzeni Chorwata.

"To mroczniejszy, cięższy i znacznie bardziej osobisty utwór: piosenka o ego, sukcesie, tożsamości i strachu przed staniem się własną karykaturą. Zamiast celebrować sławę, otwarcie ją kwestionuje - pełniąc funkcję publicznego ostrzeżenia dla samego siebie" - czytamy w informacji o piosence.

Baby Lasagna wraca do Polski na trzy koncerty

30-letni Marko Purišić ze swoim zespołem powróci do Polski na trzy koncerty.

29.11 - Poznań, Tama

30.11 - Warszawa, Palladium

1.12 - Kraków, Kwadrat.

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 6 marca o godzinie 10:00.

Kariera muzyka mocno związana jest z Eurowizją. Po raz pierwszy wziął udział w chorwackich preselekcjach z zespołem Manntra, którego wówczas był gitarzystą. Niedługo później postawił na karierę solową i bardzo szybko odniósł sukces. Ponownie wystartował w eliminacjach Dora, wygrał je i zakwalifikował się do reprezentowania Chorwacji w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji 2024 w Malmo w Szwecji.

Baby Lasagna z piosenką "Rim Tim Tagi Dim" zajął drugie miejsce, za Nemo z Szwajcarii ("The Code"). To do tej pory największy sukces Chorwacji w Eurowizji.

Po powrocie ze Szwecji w ojczyźnie był fetowany niczym zwycięzca. W Zagrzebiu przyszło przywitać go ok. 30 tys. fanów.

