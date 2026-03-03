Baby Lasagna powraca do Polski na trzy koncerty. Gdzie wystąpi bohater Eurowizji 2024?
Na przełomie listopada i grudnia trzy koncerty w Polsce da Baby Lasagna. Pochodzący z Chorwacji zdobywca drugiego miejsca na Eurowizji 2024 wraca do swoich muzycznych korzeni.
W 2026 r. Baby Lasagna wszedł z nowym singlem "End the Party", który jest zwrotem w stronę muzycznych korzeni Chorwata.
"To mroczniejszy, cięższy i znacznie bardziej osobisty utwór: piosenka o ego, sukcesie, tożsamości i strachu przed staniem się własną karykaturą. Zamiast celebrować sławę, otwarcie ją kwestionuje - pełniąc funkcję publicznego ostrzeżenia dla samego siebie" - czytamy w informacji o piosence.
Baby Lasagna wraca do Polski na trzy koncerty
30-letni Marko Purišić ze swoim zespołem powróci do Polski na trzy koncerty.
29.11 - Poznań, Tama
30.11 - Warszawa, Palladium
1.12 - Kraków, Kwadrat.
Przedsprzedaż biletów rozpocznie się 6 marca o godzinie 10:00.
Kariera muzyka mocno związana jest z Eurowizją. Po raz pierwszy wziął udział w chorwackich preselekcjach z zespołem Manntra, którego wówczas był gitarzystą. Niedługo później postawił na karierę solową i bardzo szybko odniósł sukces. Ponownie wystartował w eliminacjach Dora, wygrał je i zakwalifikował się do reprezentowania Chorwacji w 68. Konkursie Piosenki Eurowizji 2024 w Malmo w Szwecji.
Baby Lasagna z piosenką "Rim Tim Tagi Dim" zajął drugie miejsce, za Nemo z Szwajcarii ("The Code"). To do tej pory największy sukces Chorwacji w Eurowizji.
Po powrocie ze Szwecji w ojczyźnie był fetowany niczym zwycięzca. W Zagrzebiu przyszło przywitać go ok. 30 tys. fanów.