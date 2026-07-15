Babie Lato to projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, który powrócił już po raz czwarty! W ubiegłych latach żeński kolektyw tworzyły m.in. Natalia Kukulska, Zalia, Sara James, Brodka czy Margaret. W 2026 r. przyszła kolej na organiczne brzmienia, pełne żywych instrumentów i folkowego klimatu oraz Natalię Grosiak, Belę Komoszyńską i Kathię.

Projekt zapowiedział tegoroczną edycję Letnich Brzmień radosnym singlem "Dwa słońca". Artystki nie tylko rozpoczęły w ten sposób swoją historię, lecz także zostały ambasadorkami programu Spotify EQUAL. Później ukazały się jeszcze "Co chcę, to mam" oraz "Przejdzie". Tuż przed pierwszym koncertem z letniej trasy muzyczki powróciły z czwartą premierą! Jak brzmi "Nie piję"?

"Nie piję" to czwarty singiel Babiego Lata 2026! "Z ironią i dystansem"

"To bezkompromisowy utwór o wolności wyboru i odwadze życia na własnych zasadach" - czytamy w opisie piosenki. Utwór powstał z myślą o imprezowych rytuałach i utartych stereotypach, które od lat królują w Polsce. Wokalistki skupiły się na ukazaniu społecznej presji, z którą - jak przekazuje odważny tekst "Nie piję" - zawsze można walczyć.

"Z ironią i dystansem przypomina, że prawdziwa dojrzałość polega na odwadze do życia na własnych warunkach - bez konieczności udowadniania czegokolwiek według przestarzałych, kulturowych szablonów" - piszą twórcy kawałka.

Wraz z premierą "Nie piję" w serwisie YouTube ukazał się teledysk przygotowany przez Belę, Natalię i Kathię oraz ekipę Babiego Lata. W klipie artystki uczestniczą w wiejskich imprezach, takich jak stypa czy wesele, podczas których wznosi się toasty i tańczy. Wszystkie trzy bawią się w rytm własnej piosenki, jednocześnie wyśpiewując wymowne hasło: "Nie piję!".

Trasa festiwalu Erste Letnie Brzmienia zbliża się wielkimi krokami! Gdzie usłyszymy projekt Babie Lato 2026?

Premiera "Nie piję" zamyka wydawniczą część projektu Babie Lato 2026, jednocześnie przygotowując słuchaczy na nadchodzące koncerty. Cały autorski repertuar Beli, Kathii i Natalii oraz specjalnie wyselekcjonowane covery wybrzmią na żywo podczas trasy Erste Letnie Brzmienia. Artystki odwiedzą pięć miast - Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań - gdzie zaproszą uczestników do twórczego spotkania i wysłuchania ich artystycznych eksperymentów.

Na scenie wraz z projektem Babie Lato 2026 zaprezentuje się zespół złożony niemal w całości z kobiet instrumentalistek: Joanna Purzycka (gitary), Nikola Wądołowska (pianino), Weronika Mońka-Chwała (skrzypce), Klaudia Wachtarczyk (bas), Justyna Mikrut (bębny) oraz Lessman (instrumenty strunowe, dyrektor muzyczny).

"Każda edycja przynosi nowe muzyczne połączenia i repertuar tworzony specjalnie z myślą o festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Tegoroczna odsłona kontynuuje tę ideę, pokazując, jak trzy wyraziste osobowości mogą stworzyć wspólny język i opowiedzieć historie, które łączą różne perspektywy i doświadczenia" - zapowiadają organizatorzy festiwalowej trasy.

W line-upie wydarzeń, oprócz finałowych występów Beli Komoszyńskiej, Natalii Grosiak i Kathii, znaleźli się artyści, tacy jak: Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Kacperczyk, Ralph Kaminski, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Julia Wieniawa i wielu innych.