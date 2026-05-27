Babie Lato to projekt specjalny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, który powraca już po raz czwarty! W poprzednich latach żeński kolektyw tworzyły m.in. Natalia Kukulska, Bovska, Zalia, Sara James, Rosalie., Brodka czy Margaret. W 2026 r. przyszła kolej na organiczne brzmienia, pełne żywych instrumentów i folkowego klimatu oraz Natalię Grosiak, Belę Komoszyńską i Kathię.

Tegoroczną edycję Letnich Brzmień zapowiedziano singlem "Dwa słońca", którego premiera miała miejsce 6 maja. Artystki nie tylko otworzyły tym utworem swoją historię, lecz także zostały ambasadorkami programu Spotify EQUAL.

"Co chcę, to mam" to drugi singiel Babiego Lata 2026

Teraz Natalia, Bela i Kathia podzieliły się ze słuchaczami drugim singlem Babiego Lata 2026! "Co chcę, to mam" to piosenka skomponowana przez artystki, a wyprodukowana przez Patricka The Pana. Ponownie pokazuje, jak wokalistki sprawnie balansują między alternatywnym popem a organicznym graniem.

"To piosenka o wiecznym nienasyceniu, podejmowaniu ryzyka, ale przede wszystkim o odwadze pójścia za głosem serca" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kiedy i gdzie wystąpi projekt Babie Lato 2026?

"Babie Lato od początku budowane jest wokół idei kobiecej współpracy i wspólnego tworzenia - każda edycja to nowy skład, nowa estetyka i autorski repertuar tworzony specjalnie na potrzeby projektu" - mówią twórcy przedsięwzięcia.

Projekt Babie Lato 2026 to nie tylko single, lecz także koncerty. Kolektyw artystek będzie można usłyszeć na żywo już niedługo, podczas wszystkich koncertów trasy Erste Letnie Brzmienia 2026. Festiwal zawita do Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia i Poznania.

Oprócz Natalii, Beli i Kathii w wydarzeniach udział wezmą artyści tacy jak: Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Kacperczyk, Ralph Kaminski, Ewa Farna, Natalia Szroeder, Julia Wieniawa, Xxanaxx, Bass Astral. Uczestnicy festiwalu zobaczą także projekty specjalne: "Brodka gra Grandę" i Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną.

