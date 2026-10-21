Azjatycka Eurowizja w TVP. Znamy szczegóły konkursu

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

14 listopada w Bangkoku w Tajlandii odbędzie się Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji. Zmagania przedstawicieli 11 krajów pokaże na żywo TVP - podał serwis Wirtualnemedia.pl.

Artur Orzech w okularach i szarej marynarce mówi do mikrofonu na tle grafiki z logo wydarzenia Eurowizji.
Artur Orzech skomentuje w TVP Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji 2026AKPAAKPA

Przypomnijmy, że pomysły na azjatycki odpowiednik Eurowizji sięgają 2008 r. Ostatecznie po latach za organizację Azjatyckiego Konkursu Piosenki Eurowizji zabrała się Europejska Unia Nadawców (EBU), która udzieliła licencji szwedzkiej firmie Voxovation.

Świętująca 70-lecie Eurowizji EBU podkreśla, że w ten sposób chce otworzyć nowy rozdział w Azji, pokazując poprzez konkurs muzyczny różnorodność tamtego regionu. Szacuje się, że widownia może sięgnąć nawet 600 mln osób.

Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, Azjatycką Eurowizję pokaże też TVP. Transmisję zaplanowano na żywo 14 listopada (godz. 14:30), a komentatorem będzie Artur Orzech, który od lat jest związany z Eurowizją, w tym także konkursem dla dzieci, czyli Eurowizją Junior.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w stolicy Tajlandii, Bangkoku z udziałem w sumie 11 krajów. O wyborze zwycięzcy zadecydują głosy jurorów i widzów w stosunku 50:50.

EBU podkreśla, że w azjatyckim konkursie nie mogą brać udziału uczestnicy Eurowizji - w ten sposób wykluczono m.in. Australię, Izrael, Gruzję i Cypr.

Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji - lista uczestników:

Beatmosphere (Bangladesz) - "Tumi Ele"
Nyendra (Bhutan) - "Lhayi Semo"
Carmelle (Filipiny) - "Sobra-Sobra"
Monetrey (Kambodża) - "I Let You Go"
Junhee (Korea Południowa) - "Deep Dive"
Thinla (Laos) - "Bae"
Aina Abdul (Malezja) - "Bluest Sky"
Beck (Mongolia) - "Czamgujgeer (Without You)"
Pratik Himal Rai (Nepal) - "Ananta Maya"
Mang & Daou (Tajlandia) - "Aroma"
Tóc Tiên (Wietnam) - "Em Tiên".

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