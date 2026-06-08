Artur Rojek i Dawid Podsiadło znowu razem. "Yeti" z premierą na Stadionie Śląskim w Chorzowie
Niespodziewanie podczas niedzielnego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie duet Dawid Podsiadło i Artur Rojek absolutnie przedpremierowo wykonali razem piosenkę "Yeti", która trafi na nadchodzący album tego drugiego wokalisty. Dodatkowo były frontman Myslovitz wypuścił jeszcze jeden nowy utwór, czyli "W objęciach". Co już wiemy?
Artur Rojek w solowym dorobku ma studyjne płyty "Składam się z ciągłych powtórzeń" (2014) i "Kundel" (2020). Debiut uzyskał status podwójnej platyny za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy. Z kolei "Kundel" rozszedł się w nakładzie ponad 15 tys. (złoto).
Dodatkowo wokalista wydał koncertowe albumy "Koncert w NOSPR" (2017) i "Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach - Zorza 2025".
Artur Rojek i Dawid Podsiadło znowu razem
Jak już zapowiadaliśmy, jesienią pojawi się nowa płyta "Chciałbym urodzić się żeby latałem". Pierwszym singlem był utwór "Gruby, mały". Teraz wokalista wypuścił aż dwa nowe nagrania: "Yeti" i "W objęciach".
Ten pierwszy przedpremierowo pojawił się na niedzielnym koncercie Dawida Podsiadły na Stadionie Śląskim w Chorzowie. "Pamiętasz jak cię zaprosiłem, pytałem czy możesz przyjść i zaśpiewać tu ze mną?" - pytał Dawid. "Tak, pamiętam" - mówił Artur. "Mówiłeś wtedy, że to jest super okazja, żebyśmy zaśpiewali tu utwór, który będzie miał premierę o północy" - zapowiedział Podsiadło i razem z Rojkiem wykonali po raz pierwszy na żywo piosenkę "Yeti", która do serwisów streamingowych trafiła razem z "W objęciach" punktualnie o północy.
Tytuł płyty "Chciałbym urodzić się żeby latałem" to niepoprawne zdanie wypowiedziane przez kilkuletniego syna wokalisty stało się na tyle ważne dla szefa OFF Festivalu, że postanowił sobie je wytatuować.
"To zdanie jest z pozoru nieporadne, wypowiedziane przez kilkuletnie dziecko, ale mieści w sobie jedne z najważniejszych życiowych potrzeb, jak przekraczanie własnych słabości czy nieograniczonej wolności" - tłumaczył Artur Rojek.
11 października koncertem w NOSPR w Katowicach rozpocznie się trasa promująca ten album.
Artur Rojek - szczegóły trasy "Chciałbym urodzić się żeby latałem Tour 2026":
11.10. - Katowice, NOSPR
16.10. - Poznań, Sala Ziemi
22.10. - Toruń, CKK Jordanki
25.10. - Wrocław, NFM
31.10. - Kraków, ICE
8.11. - Łódź, Wytwórnia
23.11. - Warszawa, Teatr Muzyczny ROMA.