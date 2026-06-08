Artur Rojek w solowym dorobku ma studyjne płyty "Składam się z ciągłych powtórzeń" (2014) i "Kundel" (2020). Debiut uzyskał status podwójnej platyny za sprzedaż ponad 60 tys. egzemplarzy. Z kolei "Kundel" rozszedł się w nakładzie ponad 15 tys. (złoto).

Dodatkowo wokalista wydał koncertowe albumy "Koncert w NOSPR" (2017) i "Dawid Podsiadło i Artur Rojek na żywo w Katowicach - Zorza 2025".

Artur Rojek i Dawid Podsiadło znowu razem

Jak już zapowiadaliśmy, jesienią pojawi się nowa płyta "Chciałbym urodzić się żeby latałem". Pierwszym singlem był utwór "Gruby, mały". Teraz wokalista wypuścił aż dwa nowe nagrania: "Yeti" i "W objęciach".

Ten pierwszy przedpremierowo pojawił się na niedzielnym koncercie Dawida Podsiadły na Stadionie Śląskim w Chorzowie. "Pamiętasz jak cię zaprosiłem, pytałem czy możesz przyjść i zaśpiewać tu ze mną?" - pytał Dawid. "Tak, pamiętam" - mówił Artur. "Mówiłeś wtedy, że to jest super okazja, żebyśmy zaśpiewali tu utwór, który będzie miał premierę o północy" - zapowiedział Podsiadło i razem z Rojkiem wykonali po raz pierwszy na żywo piosenkę "Yeti", która do serwisów streamingowych trafiła razem z "W objęciach" punktualnie o północy.

Tytuł płyty "Chciałbym urodzić się żeby latałem" to niepoprawne zdanie wypowiedziane przez kilkuletniego syna wokalisty stało się na tyle ważne dla szefa OFF Festivalu, że postanowił sobie je wytatuować.

"To zdanie jest z pozoru nieporadne, wypowiedziane przez kilkuletnie dziecko, ale mieści w sobie jedne z najważniejszych życiowych potrzeb, jak przekraczanie własnych słabości czy nieograniczonej wolności" - tłumaczył Artur Rojek.

11 października koncertem w NOSPR w Katowicach rozpocznie się trasa promująca ten album.

Artur Rojek - szczegóły trasy "Chciałbym urodzić się żeby latałem Tour 2026":

11.10. - Katowice, NOSPR

16.10. - Poznań, Sala Ziemi

22.10. - Toruń, CKK Jordanki

25.10. - Wrocław, NFM

31.10. - Kraków, ICE

8.11. - Łódź, Wytwórnia

23.11. - Warszawa, Teatr Muzyczny ROMA.

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