Ariana Grande szykuje się do premiery swojego ósmego albumu studyjnego. "Petal" zostanie oddane w ręce fanów 31 lipca 2026 r. i będzie następcą wydanego w 2024 r. i świetnie odebranego "Eternal Sunshine". Amerykańska artystka już zaprezentowała przedsmak swojej najnowszej muzycznej ery. Niedawno ukazał się bowiem singiel "hate that i made you love me", który stęsknieni słuchacze wręcz pokochali. Piosenka zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100!

Ariana Grande zapisała się na kartach historii! Wszystko dzięki premierze "hate that i made you love me"

Sukces nowego utworu na liście przebojów sprawił, że Ariana została pierwszą wykonawczynią w historii, której główny singiel promujący z każdego z ośmiu albumów zadebiutował w pierwszej dziesiątce prestiżowego notowania Billboardu.

Jednocześnie "hate that i made you love me" to już dziesiąty kawałek Ariany, który zatriumfował na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100. 32-latka dzięki temu dołączyła do elitarnego grona artystów z co najmniej dziesięcioma singlami na szczycie amerykańskiego notowania. Wcześniej sukcesem mogli się pochwalić m.in. Madonna, Janet Jackson, Stevie Wonder czy Bruno Mars.

Ariana Grande może świętować ogromny sukces nowego utworu na listach przebojów

Singiel zapowiadający najnowszy krążek Grande pokochali nie tylko fani z Ameryki. Piosenka zadebiutowała również na szczycie listy Billboard Global 200, obejmującej odsłuchy z całego świata. Pierwsze miejsca na Billboard U.S. Top 200 Songs, Spotify Weekly USA oraz Spotify Weekly Global także należą obecnie do "hate that i made you love me".

Utwór, w pierwszym tygodniu od premiery, zdołał zgromadzić aż 23,6 mln streamów w USA. Dotarł tym samym do blisko 19 mln słuchaczy radiowych i sprzedał się w nakładzie 70 tys. egzemplarzy.

Wraz z premierą singla Ariana Grande wyruszyła w trasę koncertową

Premierze singla "hate that i made you love me" towarzyszy rozpoczęcie długo wyczekiwanej trasy koncertowej Ariany Grande. Choć amerykańska gwiazda wkracza już w nową muzyczną erę, koncertami wciąż promuje poprzedni album - "Eternal Sunshine" - gdyż wcześniej nie miała ku temu okazji. Tournee zainaugurowała 6 czerwca w Oakland, gdzie wszystkie bilety na wydarzenie były wyprzedane. Pierwsze występy piosenkarki spotkały się z ciepłym przyjęciem, zarówno wielbicieli, jak i krytyków. Magazyn "USA Today" określił trasę mianem "długo wyczekiwanego powrotu do domu", natomiast "Variety" podkreślił niezwykłą siłę głosu artystki i jej sceniczną charyzmę.

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