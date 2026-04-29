Ariana Grande to amerykańska artystka znana z niezwykle szerokiej skali głosu. Zaczynała jako aktorka w serialach młodzieżowych, ale szybko stała się jedną z najpopularniejszych gwiazd pop na świecie. Jej debiut płytowy przypadł na 2013 r. z materiałem "Yours Truly", z którego pochodził hit "The Way". W kolejnych latach kariery wokalistka zyskała popularność przebojami "Break Free", "Side to Side" czy "Thank U, Next", dzięki którym wielokrotnie trafiała na szczyt listy Billboard Hot 100. Ma na swoim koncie również dwie nagrody Grammy i wyprzedane, światowe trasy koncertowe.

Ariana Grande zapowiedziała nowy album! Co wiemy o "Petal"?

Artystka w ostatnim czasie skupiała się głównie na projektach aktorskich, stąd ogromne poruszenie jej najnowszym ogłoszeniem. W mediach społecznościowych 32-latki pojawiła się bowiem zapowiedź kolejnego albumu studyjnego. Ariana ujawniła, że płyta zatytułowana została "Petal", a premierę zaplanowano na 31 lipca tego roku. Krążek będzie następcą wydanego w 2024 r. "Eternal Sunshine", z którego pochodzą hity takie jak "Yes, And?" oraz "We Can't Be Friends (Wait for Your Love)".

Amerykańska piosenkarka przy najnowszym albumie ponownie podjęła się współpracy ze szwedzko-irańskim producentem Ilyą Salmanzadehem, znanym m.in. z przeboju "Problem", który odniósł ogromny, komercyjny sukces. Znacznie większa część płyty będzie jednak zależna od samej artystki - Ariana ma odpowiadać za współtworzenie i produkcję wykonawczą materiału. Będzie to więc jedno z jej najbardziej autorskich i osobistych wydawnictw.

Jak dowiadujemy się z oficjalnych zapowiedzi piosenkarki, projekt ten ma być "czymś, co tętni życiem, ale rozwija się w szczelinach czegoś zimnego, trudnego i wymagającego". Fani mogą więc spodziewać się wielu emocji, wzruszeń i refleksji.

Ariana Grande w ostatnim czasie skupiała się na aktorstwie. Teraz powróci na trasę koncertową

Album "Petal" stanowi wielki powrót Ariany Grande do świata muzyki. W ostatnich latach artystka intensywnie działała na polu filmowym, występując m.in. w głośnej produkcji kinowej "Wicked". Jednocześnie w wywiadach często zaznaczała, że czerpie w tym momencie większą inspirację i satysfakcję zawodową z aktorstwa niżeli ze śpiewania.

Premierze najnowszego krążka 32-latki towarzyszyła będzie również trasa koncertowa. Wokalistka już przygotowuje się do powrotu na scenę, bowiem tournee wystartuje w czerwcu i będzie pierwszym takim przedsięwzięciem Grande od 2019 r.

Fani nie dowierzają w ogłoszenie Ariany Grande. Długo czekali na jej powrót do muzyki

Wieści o nowym krążku artystki zelektryzowały fanów z całego świata, którzy martwili się o dalsze muzyczne losy Ariany. Wielu jej miłośników nie spodziewało się, że gwiazda znajdzie czas na powrót do scenicznych występów - szczególnie w momencie ciągłej pracy na planie filmowym. W sieci pojawiły się tysiące komentarzy, w których słuchacze wyrazili ogromną radość i podkreślili, jak bardzo niecierpliwą się na powrót swojej idolki. Tym samym instagramowy post piosenkarki z ogłoszeniem krążka "Petal" zgromadził do tej pory ponad 4,3 mln polubień.

"Wracam do tego ogłoszenia co osiem minut, bo po prostu nie wierzę, że jest prawdziwe", "Teraz nie wiem co ze sobą zrobić!", "O mój boże, jestem tak gotowa!", "Moje tętno nigdy nie było tak wysokie", "Trzęsę się", "To już jest najlepszy album roku", "Znów warto żyć", "Jesteśmy takimi szczęściarzami", "OMG, jestem podekscytowana!!!", "Kocham tę wersję ciebie. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę (i poczuję) każdą piosenkę!", "Estetyka... wizualizacje... to będzie epickie", "Matka nadchodzi" - czytamy na Instagramie.

