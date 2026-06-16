To niezwykle intensywny muzycznie rok dla Ariany Grande. Amerykańska artystka już 31 lipca odda w ręce fanów ósmy album studyjny, zatytułowany "Petal", który będzie następcą wydanego w 2024 r. i świetnie odebranego "Eternal Sunshine". Wokalistka już zaprezentowała przedsmak swojej najnowszej twórczości - wydała singiel "hate that i made you love me", który stęsknieni słuchacze wręcz pokochali. Piosenka zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard Hot 100, dzięki czemu 32-latka po raz kolejny zapisała się na kartach historii. Została bowiem pierwszą artystką w dziejach, której główny singiel promujący z każdego z ośmiu krążków zadebiutował w pierwszej dziesiątce prestiżowego notowania!

Wraz z przygotowaniami do ważnej premiery albumu Ariana Grande wyruszyła w długo wyczekiwaną trasę koncertową. Po kilku latach przerwy wróciła na scenę w ramach tournee "Eternal Sunshine Tour", które 6 czerwca wystartowało w Oakland. Gwiazda zagrała na tamtejszej arenie trzykrotnie, po czym wyruszyła w dalszą podróż po Stanach. Za nią już także koncerty w Los Angeles, a kolejnymi przystankami na trasie będą m.in. Austin, Atlanta, Brooklyn czy Chicago. W sierpniu 32-latka zawita również do Europy, gdzie zorganizowana zostanie jej rezydencja koncertowa w Londynie, na O2 Arenie.

Po jednym z pierwszych koncertów na trasie "Eternal Sunshine Tour" w mediach społecznościowych pojawiły się setki komentarzy dotyczących formy Ariany Grande. Internauci rozpisywali się o tym, że wygląda zbyt szczupło i wyraźnie nie ma siły na wykonywanie energicznych choreografii. Wierni fani artystki stawali w jej obronie, choć część z nich jednocześnie była zaniepokojona jej stanem. W tym samym czasie media obiegła także informacja o rozstaniu piosenkarki z kilkuletnim partnerem, Ethanem Slaterem.

Ariana Grande wzruszyła się na scenie podczas "Eternal Sunshine Tour". Zalana łzami podziękowała fanom za wsparcie

Ostatni czas nie był najłatwiejszy dla amerykańskiej artystki, czego dowodem są łzy uronione przez Arianę podczas ostatniego występu. Będąc na scenie w Los Angeles autorka hitu "yes, and?" przemówiła do publiczności, wyrażając ogromną wdzięczność za okazywane jej wsparcie. "To takie przytłaczające w najpiękniejszy sposób, jaki kiedykolwiek widziałam. Bardzo dziękuję za to, że jesteście tacy kochani" - mówiła. Zwracając się do fanów pomiędzy piosenkami zalała się łzami, tłumacząc to wszystko... swoim znakiem zodiaku.

"To tak wiele dla mnie znaczy. Jesteście niesamowici. Kocham was bardzo i zawsze kochałam. Nie możecie mi tego robić. Wiecie, o co mi chodzi. Wiecie, co się stanie - mój znak zodiaku to rak" - dodawała artystka ze sceny.

Fani doceniają szczerość Ariany Grande. "Widząc jak płacze, sama się wzruszyłam"

Ariana podkreśliła jednocześnie, że trasa "Eternal Sunshine Tour" jest dla niej wyjątkowym momentem, bowiem po siedmiu latach przerwy ponownie może spotykać się z fanami i śpiewać dla nich. Nagrania z fragmentami przemowy gwiazdy prędko obiegły sieć, a słuchacze tłumnie komentują słowa Grande, zachwycając się jej wrażliwością. "Ona jest taka miła, słodka, kochana, piękna, utalentowana i empatyczna", "Wydaje się być tak kochaną osobą", "Słuchajcie, to jest tak słodkie! Ona nie koncertowała od Manchesteru...", "Jest najsłodszą duszą na ziemi, nasz anioł", "Widząc jak płacze, sama się wzruszyłam" - czytamy w mediach społecznościowych.

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