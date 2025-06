Filmy z serii "Poznaj moich rodziców" to seria filmów opowiadających o mężczyźnie i jego teściach. Wszystko zaczęło się od produkcji " Poznaj mojego tatę " (2000), w sequelu komedii obserwujemy dalsze losy Grega Fockera ( Ben Stiller ) i jego narzeczonej Pam Byrnes ( Teri Polo ), zaś " Poznaj naszą rodzinkę " z 2010 roku to dotychczas ostatni film z serii. W czwartej części perypetii rodziny, " Meet the Parents 4 ", znaczącą rolę ma odgrywać Ariana Grande, czyli wokalistka, producentka, zdobywczyni wielu nagród i szanowana artystka w branży muzycznej.

W czwartej części do Bena Stillera i Roberta De Niro po raz kolejny dołączy Owen Wilson. Choć szczegóły fabuły póki co nie są znane, serwis The Hollywood Reporter podał, iż część historii skupi się na potomku Grega oraz jego narzeczonej. Ariana Grande ma zagrać postać kobiety aspirującej do rodziny Fockerów.