Ariana Grande wycofuje się z życia publicznego. Wszystko przez komentarze fanów

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Ariana Grande we wrześniu zejdzie ze sceny i na pewien czas zrezygnuje z publicznych wystąpień. Najpierw zamierza jednak dokończyć trasę "Eternal Sunshine Tour", która była jej wielkim powrotem do koncertowania po siedmiu latach przerwy. Wokalistka zmienia także plany zawodowe na przyszły rok. Nie pojawi się w zapowiadanym musicalu u boku Jonathana Baileya.

Ariana GrandeTommaso Boddi/2026GGGetty Images

Ostatni koncert Ariany Grande odbędzie się 1 września w londyńskiej hali O2. Do tego czasu artystka będzie występowała zgodnie z harmonogramem. Przed wylotem do Wielkiej Brytanii czekają ją jeszcze koncerty w Chicago, a później rozpocznie serię dziesięciu wieczorów w Londynie.

Po zakończeniu trasy piosenkarka chce odpocząć od zainteresowania towarzyszącego jej niemal przy każdej premierze, wywiadzie i publicznym wyjściu.

"Ariana po zakończeniu 'Eternal Sunshine Tour' wycofa się na pewien czas z życia publicznego. Chce zamknąć trasę w zdrowiu, szczęściu i w jak najlepszym nastroju, a następnie zrobić sobie zasłużoną przerwę od wystąpień i pracy przed kamerami, które wiążą się z niekończącą się oceną" - przekazał jej przedstawiciel w rozmowie z magazynem "People".

Podkreślił jednocześnie, że koncerty były dla Grande pięknym doświadczeniem. Gwiazda miała z radością wrócić do fanów i cieszyć się każdym występem. Osoba z jej otoczenia dodała, że show wymaga dużej sprawności, ponieważ wokalistka przez cały wieczór intensywnie tańczy i śpiewa.

"Występuje na bardzo wysokim poziomie, wieczór po wieczorze" - zapewnił informator.

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Rezygnuje z długo zapowiadanego musicalu

Przerwa wpłynie również na zawodowy kalendarz Ariany Grande w 2027 roku. Artystka wycofała się z nowej inscenizacji "Sunday in the Park with George" Stephena Sondheima, która ma zostać pokazana w londyńskim Barbican Centre.

Na scenie miał jej towarzyszyć Jonathan Bailey, znany między innymi z "Bridgertonów". Grande i Bailey pracowali już razem przy filmowych adaptacjach "Wicked", a ich ponowne spotkanie zapowiadano jako jedno z najważniejszych teatralnych wydarzeń przyszłego sezonu.

Dla piosenkarki występ oznaczałby debiut na West Endzie. Projekt będzie jednak kontynuowany bez niej, a nowa odtwórczyni głównej roli nie została jeszcze ogłoszona. Grande zapewniła, że zamierza wspierać Baileya oraz pozostałych twórców spektaklu.

Komentarze nasiliły się po premierze "Petal"

Informacja o przerwie pojawiła się krótko po wydaniu ósmego albumu Grande. "Petal" trafił do słuchaczy 31 lipca, a wraz z płytą ukazał się teledysk do tytułowej piosenki. Artystka wciela się w nim w początkującą aktorkę, która podczas kolejnych przesłuchań mierzy się z ocenami dotyczącymi wyglądu, zachowania oraz autentyczności.

Po premierze klipu internet ponownie zaczął dyskutować o sylwetce piosenkarki. Pod nagraniami pojawiły się tysiące wpisów, w których komentowano jej wagę i bez żadnych medycznych podstaw spekulowano o stanie zdrowia.

Grande od dawna prosi, aby nie analizować publicznie jej ciała. W 2024 roku nazwała podobne komentarze niebezpiecznymi, a temat powrócił także w utworze "Yes, And?".

"Nie komentuj mojego ciała. Twoje sprawy są twoje, a moje należą do mnie" - śpiewała na albumie "Eternal Sunshine".

Według osoby z otoczenia artystki "Petal" nie jest płytą opowiadającą o konkretnym związku ani rozstaniu. Album ma dotyczyć znacznie szerszego konfliktu między potrzebą tworzenia a toksyczną stroną popularności.

Jeszcze w tym roku zobaczymy ją w kinie

Ariana Grande nie zniknie od razu z dużego ekranu. 25 listopada do kin ma trafić komedia "Focker-in-Law", będąca kolejną częścią serii "Poznaj moich rodziców". W obsadzie znaleźli się również Ben Stiller i Robert De Niro.

Zdjęcia zostały już zakończone, dlatego film zostanie pokazany zgodnie z planem. Nie wiadomo natomiast, czy wokalistka pojawi się podczas premiery i weźmie udział w kampanii promocyjnej. Studio Universal nie skomentowało dotychczas tej kwestii.

Grande nie określiła, ile potrwa jej nieobecność. Najbliższe tygodnie spędzi jeszcze na scenie, a dopiero po finałowym koncercie w Londynie rozpocznie zapowiadaną przerwę.


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