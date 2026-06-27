Tuż po wydaniu singla "hate that i made you love me" Ariana Grande rozpoczęła trasę pod szyldem "The Eternal Sunshine Tour" koncertem w Oakland w Kalifornii. Powrót gwiazdy na scenę po siedmiu latach od jej poprzedniej trasy, "Sweetener World Tour", zachwycił fanów i sprawił, że niektórzy z nich z jeszcze większym zaangażowaniem szykują się na swoją datę koncertu.

Najnowszy utwór Ariany Grande, "hate that i made you love me", zapowiada album "petal", który na półki sklepowe ma trafić już 31 lipca br. Choć rozpoczęta trasa promuje głównie krążek "eternal sunshine deluxe: brighter days ahead", w setliście pierwszego koncertu znalazło się kilka nawiązań do starszych utworów piosenkarki - oprócz takich hitów jak "yes, and?", "Break Free", "Into You" czy "Dangerous Woman" widownia w Oakland usłyszała chociażby "Honeymoon Avenue" z pierwszej płyty Ariany, zatytułowanej "Yours Truly".

W setliście zabrakło jednak "Let Me Love You" ze wspomnianego już krążka "Dangerous Woman". Utwór, napisany w 2015 roku, a wydany rok później, powstawał wraz z całym albumem wtedy, gdy Ariana Grande była w publicznym związku z Rickym Alvarezem, czyli tancerzem, który zasilał szeregi artystycznej grupy podczas "The Honeymoon Tour" (2015).

Ariana Grande i Ricky Alvarez znowu razem? "Na pewno coś się kroi"

Choć w 2016 roku Ariana Grande i Ricky Alvarez zakończyli swój związek, wciąż pozostali dobrymi przyjaciółmi. Wokalistka nawet wspomniała o ich relacji w przeboju "thank u, next", gdzie wymieniła z imienia wielu swoich byłych partnerów. Parę zauważono wspólnie jeszcze w 2018 roku, kiedy to piosenkarka chciała osobiście uprzedzić swoich byłych kochanków o treści nadchodzącego ówcześnie utworu, zaś teraz została zauważona ponownie, zaledwie kilka tygodni po tym, gdy media zaczęły donosić o zakończeniu związku Ariany Grande z Ethanem Slaterem - również gwiazdą broadwayowskiej ekranizacji "Wicked".

Była para została zauważona na wspólnym lunchu przed przystankiem Grande w ramach trasy koncertowej w Austin w Teksasie w piątek, 26 czerwca br., w dzień 33. urodzin wokalistki. "Ostatnio spędzają razem czas" - wyznała magazynowi "People" osoba z bliskiego otoczenia piosenkarki. Prasowy przedstawiciel Ariany Grande odmówił jednak komentarza. Teraz źródła portalu "TMZ" oficjalnie podały, iż przyjaciele gwiazdy potwierdziły, że spotkanie byłych kochanków nie było romantycznie nacechowane. Fani wokalistki zaczęli jednak wyrokować.

Ariana Grande zauważona w towarzystwie byłego chłopaka - Ricky'ego Alvareza materiał zewnętrzny

"To moja ulubiona para", "Uwielbiałam ich związek w 2016 roku, tyle wspomnień!", "Myślę, że stara miłość nie rdzewieje", "Widać, jak na siebie patrzą, coś z tego może być", "Nie wierzę, że spotkali się bezcelowo, na pewno coś tam się kroi", "Na pewno nie wiedzieli, że robią im zdjęcia", "Potajemne spotkanie", "Ich romans w 2015 roku jest nostalgicznym wspomnieniem", "Fajnie, jakby do siebie wrócili", "Są dowodem na to, że można być przyjacielem z eks", "Na początku nie mogłam w to uwierzyć, super, że się spotykają" - piszą na portalu X fani piosenkarki.

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