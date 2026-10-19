Ariana Grande zakończyła w Londynie trasę "The Eternal Sunshine Tour" 1 września br. i, jak wcześniej zapowiadała, oficjalnie rozpoczęła przerwę od życia publicznego. Choć pojawi się jeszcze przy promocji filmu "Focker-In-Law", w którym zagrała postać Olivii, jej wkład w kulturę może teraz stać się oszczędniejszy.

Jeden z najnowszych utworów Ariany Grande, "hate that i made you love me", zapowiadający album "petal", trafił na półki sklepowe 31 lipca br. Choć zakończona już trasa promowała głównie krążek "eternal sunshine deluxe: brighter days ahead", w setliście koncertów znalazło się kilka nawiązań do starszych utworów piosenkarki - oprócz takich hitów jak "yes, and?", "Break Free", "Into You, otwiera się w nowym oknie" czy "Dangerous Woman" widownia w Oakland usłyszała chociażby "Honeymoon Avenue" z pierwszej płyty Ariany, zatytułowanej "Yours Truly". Potem do setlisty dołączyły piosenki z "petal", traktujące o relacji wokalistki z krzywdzącą opinią publiczną.

Ariana Grande pożegnała pupila. "Moja słodka dziewczynko"

Ariana Grande od lat chętnie pokazuje swoje psy w mediach społecznościowych - niektóre pojawiały się także w jej teledyskach, np. w klipie do utworu "Positions, otwiera się w nowym oknie".

Do najbardziej znanych czworonożnych przyjaciół wokalistki należą: Toulouse (pies rasy beagle-chihuahua, który w czerwcu 2026 roku skończył 13 lat), Myron (pies, który wcześniej należał do rapera Maca Millera), Cinnamon, Strauss, Lafayette i Pignoli. Jednym z najstarszych psów Ariany Grande była również Coco - 19 października br. Grande poinformowała o śmierci swojej ukochanej suczki.

"Najukochańsza, najwspanialsza i najpiękniejsza Coco… Jestem z ciebie taka dumna. Dziękuję ci za twoją miłość i za to, że przez ponad siedemnaście cudownych lat zaszczycałaś tę planetę swoją fizyczną obecnością" - napisała na Instagramie Grande.

"Sprawiasz, że każde miejsce, w którym się pojawiasz, staje się piękniejsze. Będę za tobą tęsknić każdego dnia i na zawsze zachowam cię w swoim sercu. Tak bardzo cię kocham, moja słodka dziewczynko" - dodała.