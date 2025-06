Relacja Ariany Grande z babcią od lat była definiowana jako przykład bezwarunkowej miłości. Wokalistka często dzieliła się filmikami, na których spędzała czas z seniorką, odwiedzała ją, a nawet zapraszała za kulisy jej największych tras koncertowych. Podczas "The Honeymoon Tour", trasy Grande z 2015 roku promującej krążek "My Everything", Nonna wielokrotnie odwiedzała wnuczkę na backstage'u, co zostało udokumentowane na kanale "Honeymoon Diaries".