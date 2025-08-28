Rola Glindy w broadwayowskim spektaklu przeniesionym na duży ekran, "Wicked", zachwyciła nie tylko fanów Ariany Grande, ale i krytyków, którzy zaczęli wróżyć jej świetlaną przyszłość w świecie filmu. Teraz, tuż przed premierą drugiej części produkcji, "Wicked: For Good", ujawniono, iż ruszyły prace nad kolejnym filmowym projektem Ariany Grande - "Poznaj moich rodziców 4".

Ariana Grande w Polsce? "Może tym razem koncert wypali!"

Ariana Grande udostępniła 27 sierpnia br. zwiastun nadchodzącego wydarzenia, który szybko podekscytował jej fanów. Twierdzą, iż wokalistka ma w planach wyruszenie w trasę koncertową, promującą jej najnowszy album "eternal sunshine". Choć piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że możliwa jest "mała" seria koncertów, wierni słuchacze gwiazdy mają apetyt na długą listę dat koncertowych.

Artystka udostępniła na swoich social mediach tajemniczy film. "Znaleziono i naprawiono uszkodzony plik" - słyszymy w zwiastunie. Następnie na ekranie pojawia się tekst: "Do zobaczenia w przyszłym roku... Ogłoszenie w drodze...".

Przypomnijmy, iż Ariana Grande miała wystąpić w Polsce trzy razy - raz podczas trasy "Dangerous Woman Tour" (2017) oraz dwa dni z rzędy w ramach trasy "Sweetener World Tour" (2019). Koncerty jednak nie odbyły się, jednak polscy fani nie dają za wygraną.

"Może tym razem ten koncert wypali!", "Nie mogę się doczekać", "Świetna wiadomość, kocham ją od lat", "Najlepiej, żeby wybrała Kraków albo Łódź" - piszą zafascynowani fani na Instagramie.

