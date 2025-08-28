Ariana Grande planuje odwiedzić Polskę? "Najlepiej, żeby wybrała Kraków albo Łódź"
Ariana Grande jest aktualnie w trakcie zdjęć do filmu "Poznaj moich rodziców 4", gdzie wcieli się w jedną z głównych postaci. Fabułę produkcji osadzono w Nowym Jorku, zaś nagrywki są zaplanowane do końca listopada br. Wytwórnia potwierdziła, że film ma trafić do kin 25 listopada 2026 roku, jednak Ariana ma dla fanów kolejną niespodziankę.
Rola Glindy w broadwayowskim spektaklu przeniesionym na duży ekran, "Wicked", zachwyciła nie tylko fanów Ariany Grande, ale i krytyków, którzy zaczęli wróżyć jej świetlaną przyszłość w świecie filmu. Teraz, tuż przed premierą drugiej części produkcji, "Wicked: For Good", ujawniono, iż ruszyły prace nad kolejnym filmowym projektem Ariany Grande - "Poznaj moich rodziców 4".
Ariana Grande w Polsce? "Może tym razem koncert wypali!"
Ariana Grande udostępniła 27 sierpnia br. zwiastun nadchodzącego wydarzenia, który szybko podekscytował jej fanów. Twierdzą, iż wokalistka ma w planach wyruszenie w trasę koncertową, promującą jej najnowszy album "eternal sunshine". Choć piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że możliwa jest "mała" seria koncertów, wierni słuchacze gwiazdy mają apetyt na długą listę dat koncertowych.
Artystka udostępniła na swoich social mediach tajemniczy film. "Znaleziono i naprawiono uszkodzony plik" - słyszymy w zwiastunie. Następnie na ekranie pojawia się tekst: "Do zobaczenia w przyszłym roku... Ogłoszenie w drodze...".
Zobacz również:
- Wielkie gwiazdy żegnają lato. To ostatnia szansa na wakacyjną zabawę
- Rihanna podgrzała atmosferę w sieci tajemniczą zapowiedzią. "Ona robi wszystko, żeby nie pracować"
- Przejmujące wyznanie Michała Wiśniewskiego: "Nie zajmujcie mojego czasu, bo niewiele mi go zostało"
- Natalia Szroeder powraca do gorzkich wspomnień z przeszłości. "Bałam się chodzić do szkoły"
Przypomnijmy, iż Ariana Grande miała wystąpić w Polsce trzy razy - raz podczas trasy "Dangerous Woman Tour" (2017) oraz dwa dni z rzędy w ramach trasy "Sweetener World Tour" (2019). Koncerty jednak nie odbyły się, jednak polscy fani nie dają za wygraną.
"Może tym razem ten koncert wypali!", "Nie mogę się doczekać", "Świetna wiadomość, kocham ją od lat", "Najlepiej, żeby wybrała Kraków albo Łódź" - piszą zafascynowani fani na Instagramie.