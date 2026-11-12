Choć szczęśliwy rozwój relacji Alvareza i Grande możemy od dłuższego czasu obserwować w mediach społecznościowych, teraz para - pierwszy raz po zejściu się - pokazała się publicznie. 11 listopada br. w nowojorskim Beacon Theatre odbyła się uroczysta premiera komedii "Poznaj swojego teścia", w której piosenkarka gra postać Olivii. Przy jej boku fani wokalistki mogli obserwować opiekuńczego Alvareza, który nie odstępował gwiazdy na krok.
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Po zakończeniu trasy Ariana Grande planowała odpocząć od zainteresowania mediów i negatywnych komentarzy towarzyszących jej niemal przy każdej premierze, wywiadzie, każdym nowym projekcie czy publicznym wyjściu.
"Ariana po zakończeniu 'Eternal Sunshine Tour' wycofa się na pewien czas z życia publicznego. Chce zamknąć trasę w zdrowiu, szczęściu i w jak najlepszym nastroju, a następnie zrobić sobie zasłużoną przerwę od wystąpień i pracy przed kamerami, które wiążą się z niekończącą się oceną" - przekazał jej przedstawiciel w rozmowie z magazynem "People".
"Ogłoszenie, które pojawiło się wczoraj, nie było nagłą reakcją ani impulsywną decyzją. Zaplanowałam to po cichu już dawno temu" - powiedziała podczas jednego z ostatnich koncertów trasy "The Eternal Sunshine Tour", widząc wsparcie fanów, którzy zmartwili się po wycofaniu się piosenkarki z udziału w musicalu "Sunday In The Park With George".
Artystka nie zaprzeczyła również, że ciągłe ocenianie jej ciała i snucie domysłów dotyczących zdrowia stało się obciążające i wyniszczające. Po ostatnim koncercie w Londynie była widziana ze swoim chłopakiem Rickym Alvarezem na lotnisku, gdzie czekała na lot powrotny do domu. Teraz zabrała go na nowojorską premierę komedii "Poznaj swojego teścia", w której zagrała postać Olivii.
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Choć w 2016 roku Ariana Grande i Ricky Alvarez zakończyli swój związek, wciąż pozostali dobrymi przyjaciółmi. Wokalistka nawet wspomniała o ich relacji w przeboju "thank u, next", gdzie wymieniła z imienia wielu swoich byłych partnerów. Parę zauważono wspólnie jeszcze w 2018 roku, kiedy to piosenkarka chciała osobiście uprzedzić swoich byłych kochanków o treści nadchodzącego ówcześnie utworu, zaś jakiś czas temu została zauważona ponownie, zaledwie kilka tygodni po tym, gdy media zaczęły donosić o zakończeniu związku Ariany Grande z Ethanem Slaterem - również gwiazdą broadwayowskiej ekranizacji "Wicked".
Para została zauważona na wspólnym lunchu przed przystankiem Grande w ramach trasy koncertowej w Austin w Teksasie w piątek, 26 czerwca br., w dzień 33. urodzin wokalistki.
Ricky Alvarez towarzyszył Grande również podczas kolejnych przystanków na trasie "The Eternal Sunshine Tour" i znalazł się nawet w wielu instagramowych relacjach gwiazdy, która - dzieląc się romantycznymi kadrami - oficjalnie potwierdziła związek z tancerzem i fotografem. "Mam nadzieję, że będzie moim ostatnim" - zaśpiewała w Londynie przy zmienionej, sławnej linijce o mężczyźnie, którą lata temu napisała w przeboju "thank u, next".