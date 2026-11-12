Choć szczęśliwy rozwój relacji Alvareza i Grande możemy od dłuższego czasu obserwować w mediach społecznościowych, teraz para - pierwszy raz po zejściu się - pokazała się publicznie. 11 listopada br. w nowojorskim Beacon Theatre odbyła się uroczysta premiera komedii "Poznaj swojego teścia", w której piosenkarka gra postać Olivii. Przy jej boku fani wokalistki mogli obserwować opiekuńczego Alvareza, który nie odstępował gwiazdy na krok.

Ariana Grande podczas premiery "Poznaj mojego teścia". Na ściance towarzyszył jej partner

Po zakończeniu trasy Ariana Grande planowała odpocząć od zainteresowania mediów i negatywnych komentarzy towarzyszących jej niemal przy każdej premierze, wywiadzie, każdym nowym projekcie czy publicznym wyjściu.

"Ariana po zakończeniu 'Eternal Sunshine Tour' wycofa się na pewien czas z życia publicznego. Chce zamknąć trasę w zdrowiu, szczęściu i w jak najlepszym nastroju, a następnie zrobić sobie zasłużoną przerwę od wystąpień i pracy przed kamerami, które wiążą się z niekończącą się oceną" - przekazał jej przedstawiciel w rozmowie z magazynem "People".

"Ogłoszenie, które pojawiło się wczoraj, nie było nagłą reakcją ani impulsywną decyzją. Zaplanowałam to po cichu już dawno temu" - powiedziała podczas jednego z ostatnich koncertów trasy "The Eternal Sunshine Tour", widząc wsparcie fanów, którzy zmartwili się po wycofaniu się piosenkarki z udziału w musicalu "Sunday In The Park With George".

Artystka nie zaprzeczyła również, że ciągłe ocenianie jej ciała i snucie domysłów dotyczących zdrowia stało się obciążające i wyniszczające. Po ostatnim koncercie w Londynie była widziana ze swoim chłopakiem Rickym Alvarezem na lotnisku, gdzie czekała na lot powrotny do domu. Teraz zabrała go na nowojorską premierę komedii "Poznaj swojego teścia", w której zagrała postać Olivii.

Ariana Grande z partnerem na premierowym pokazie filmu "Poznaj swojego teścia" Kristina Bumphrey / Contributor Getty Images

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Choć w 2016 roku Ariana Grande i Ricky Alvarez zakończyli swój związek, wciąż pozostali dobrymi przyjaciółmi. Wokalistka nawet wspomniała o ich relacji w przeboju "thank u, next", gdzie wymieniła z imienia wielu swoich byłych partnerów. Parę zauważono wspólnie jeszcze w 2018 roku, kiedy to piosenkarka chciała osobiście uprzedzić swoich byłych kochanków o treści nadchodzącego ówcześnie utworu, zaś jakiś czas temu została zauważona ponownie, zaledwie kilka tygodni po tym, gdy media zaczęły donosić o zakończeniu związku Ariany Grande z Ethanem Slaterem - również gwiazdą broadwayowskiej ekranizacji "Wicked".

Para została zauważona na wspólnym lunchu przed przystankiem Grande w ramach trasy koncertowej w Austin w Teksasie w piątek, 26 czerwca br., w dzień 33. urodzin wokalistki.

Ricky Alvarez towarzyszył Grande również podczas kolejnych przystanków na trasie "The Eternal Sunshine Tour" i znalazł się nawet w wielu instagramowych relacjach gwiazdy, która - dzieląc się romantycznymi kadrami - oficjalnie potwierdziła związek z tancerzem i fotografem. "Mam nadzieję, że będzie moim ostatnim" - zaśpiewała w Londynie przy zmienionej, sławnej linijce o mężczyźnie, którą lata temu napisała w przeboju "thank u, next".

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