Od czasu do czasu w mediach społecznościowych Anna Wyszkoni dzieliła się swoją drugą największą pasją po muzyce, jednak dla wielu informacja o tym, że wokalistka ma za sobą liczne skoki ze spadochronem (zarówno w tandemie, jak i samodzielnie) była sporą niespodzianką.

Teraz Anna Wyszkoni zdecydowała się wypuścić utwór "Piosenka młodych spadochroniarzy", w którym dzieli się emocjami, które towarzyszą jej podczas skoków. Z tekstu możemy poznać wykonawców, których słucha, przygotowując się do skoku.

Anna Wyszkoni i jej podniebna pasja

"'Piosenka młodych spadochroniarzy' jest w całości inspirowana uczuciem, jakie towarzyszy mi podczas skoków ze spadochronem. Stały się one moim symbolem wolności, pokonywania strachu i przekraczania tego, co mogłoby mnie w życiu ograniczać. Już teraz wiem, że ta piosenka plasuje się na podium ukochanych piosenek z mojego repertuaru" - opowiada o nowym utworze wokalistka.

Teledysk w całości składa się z oryginalnych, dokumentalnych nagrań ze skoków spadochronowych Ani. Klip pokazuje jak wielką pasją stało się dla niej latanie w przestworzach i jak duży wpływ ma ono na jej najnowszą twórczość.

"Całość napawa mnie dumą zarówno od strony muzycznej, jak i wizualnej" - podkreśla Anna Wyszkoni, która wspomnianą "Piosenkę" prezentuje już na koncertach trwającej obecnie jubileuszowej trasy "30 ANIAversary".

Dodajmy, że Wyszkoni będzie jedną z gwiazd specjalnego koncertu z okazji Dnia Matki "Nie ma jak u Mamy", który Polsat pokaże 26 maja. Na scenie w Arenie Toruń Hali Sportowo-Widowiskowej pojawią się także m.in. Doda, Michał Wiśniewski, Alicja Szemplińska, Viki Gabor, Halina Mlynkova, Piotr Kupicha, Pectus i Gromee & Wac Toja. Wszyscy artyści wystąpią w towarzystwie swoich mam, a koncert poprowadzi Tomasz Wolny, również ze swoją mamą.

Kim jest Anna Wyszkoni?

Wokalistka w latach 1996-2010 stała za mikrofonem w grupie Łzy, z którą wylansowała takie przeboje, jak m.in. "Agnieszka już dawno...", "Narcyz się nazywam", "Oczy szeroko zamknięte" i "Jestem jaka jestem".

W 2009 r. wypuściła solowy debiut "Pan i Pani". Kolejne jej płyty sygnowane własnym nazwiskiem to "Życie jest w porządku" (2012), "Kolędy wielkie" (2015), "Jestem tu nowa" (2017), "Z cegieł i łez" (2022) oraz "10 Jackowski" (2023) z piosenkami autorstwa Marka Jackowskiego, nieżyjącego już gitarzysty i twórcy największych hitów grupy Maanam.

- Jestem głodna tworzenia, wrażeń studyjnych - bardzo tego potrzebuję. Muszę wylać z siebie wiele emocji i chcę to zrobić właśnie w ten najbliższy mi sposób, czyli muzycznie - opowiadała Anna Wyszkoni w rozmowie z Interią.

