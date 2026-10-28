Na przełomie października i listopada ukaże się zremasterowana wersja debiutanckiej płyty Anity Lipnickiej, która właśnie świętuje swoje 30-lecie. Promuje ją odświeżona wersja singla "I wszystko się może zdarzyć". Do tej piosenki powstała live sesja, która została nagrana w zabytkowych wnętrzach Kościoła Ewangelickiego w Pałacu Goszcz.

U boku wokalistki pojawili się Piotr Świętoniowski (instrumenty klawiszowe), Bartek Miarka (gitary), Kamil Pełka (kontrabas), Łukasz Sobolak (perkusja), smyczkowe trio: Katarzyna Sylla (skrzypce), Jan Mleczko (altówka) i Zuzanna Stradowska (wiolonczela, harfa) oraz sekcja dęta: Dominik Gawroński (trąbka), Konrad Gzik (saksofon) i Bartosz Pernal (puzon).

Ten poszerzony skład towarzyszy Lipnickiej podczas trwającej już jubileuszowej trasy "Wszystko się może zdarzyć - 30 lat". Za nami koncerty w Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, Zabrzu, Bielsku-Białej i Opolu. Wokalistka odwiedzi jeszcze Kraków (8 listopada), Gdynię (25 listopada), Olsztyn (26 listopada), Poznań (30 listopada), Szczecin (1 grudnia), Warszawę (6 grudnia, dwa koncerty), Wrocław (7 grudnia), Bydgoszcz (1 lutego 2027 r.) i Białystok (2 lutego 2027 r.).

"To będzie wyjątkowy projekt w mojej karierze" - zapowiadała jeszcze przed startem Anita Lipnicka.

Za wszystkie aranżacje odpowiada Piotr Świętoniowski, który występuje w zespole Lipnickiej od ponad 10 lat. "Zna mnie jak nikt inny i dokładnie wie, jak poruszyć we mnie najczulsze struny" - podkreśla wokalistka.

Anita Lipnicka świętuje 30 lat "Wszystko się może zdarzyć"

28 października 1996 r. do sprzedaży trafiła wspomniana płyta "Wszystko się może zdarzyć". Materiał na solowy debiut po rozstaniu z grupą Varius Manx w całości został nagrany w Londynie. To właśnie do stolicy Wielkiej Brytanii 21-letnia wokalistka uciekła, przytłoczona gigantyczną popularnością, jaką zdobyła z Variusami (płyty "Emu" i "Elf" osiągnęły odpowiednio poziom ponad 800 tys. i miliona egzemplarzy).

"Sukces Varius Manx, który przyszedł niespodziewanie, zastał mnie w liceum. Jeszcze nie miałam matury, a moje piosenki już były puszczane w radiu. Ta sytuacja była dla mnie psychicznie trudna do udźwignięcia. Popularność była skutkiem ubocznym mojej pasji, którą zawsze była muzyka" - opowiadała po latach w rozmowie z Polskim Radiem.

Szybko okazało się, że album "Wszystko się może zdarzyć" stał się jednym z najważniejszych wydawnictw polskiego popu końcówki lat 90. Wynik ponad 600 tys. sprzedanych egzemplarzy dał mu status potrójnej platyny, a single "I wszystko się może zdarzyć", "Piękna i rycerz" oraz "Mosty" nie schodziły z list przebojów. Wokalistka za płytę otrzymała pięć nominacji do Fryderyków.

W mediach społecznościowych od dłuższego czasu wokalistka regularnie wracała do czasów, gdy pracowała nad solowym debiutem. W osobnych wpisach publikowała historie poszczególnych piosenek.

"Czary, czary, czary... Tyle mogę powiedzieć o tamtych sesjach nagraniowych. Muszę przyznać, że tęsknię nieraz do tamtego modelu nagrań. Dzisiejsze podejście do pracy i wszystkie te cyfrowe sztuczki mają oczywiście swoje zalety. Odnoszę jednak wrażenie, że czegoś zaczyna tu brakować. Może chodzi o ten czas właśnie? Starając się nieustannie go oszczędzić za pomocą nowatorskich rozwiązań, w rezultacie tracimy go coraz więcej, nie doświadczamy, nie cenimy jak kiedyś. Taki paradoks. Jeden z wielu, jakie funduje nam odwieczna pogoń za postępem" - napisała.

Ślub na ukochanej wyspie Leonarda Cohena

Lipnicka ujawniła też, że jej muzycznymi bohaterami od zawsze byli Leonard Cohen, Bob Dylan czy Joni Mitchell (z naciskiem na ich wczesne płyty z przełomu lat 60. i 70.).

Śladami Cohena odkrywała grecką wyspę Hydra, na której ten kanadyjski bard spędził wiele lat swojego życia. Tam w 1960 r. poznał Marianne Ihlen, o której później mówił, że była "najpiękniejszą kobietą, jaką poznał w życiu". W latach 60. Ihlen i Cohen tworzyli parę, podróżując między Nowym Jorkiem, Montrealem i Hydrą. Zdjęcie Marianne trafiło na tylną stronę okładki płyty "Songs from a Room" Cohena z 1969 r.

Na jednej z plaż na Hydrze w 2016 r. w tajemnicy Anita Lipnicka wyszła za brytyjskiego artystę multimedialnego, grafika i kompozytora Marka Graya. W uroczystości towarzyszyli im jedynie najbliżsi.