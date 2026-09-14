Przypomnijmy, że Anita Lipnicka poślubiła brytyjskiego artystę multimedialnego, grafika i kompozytora Marka Graya w 2016 r. Ślub odbył się w tajemnicy na jednej z plaż greckiej wyspy Hydra jedynie w otoczeniu najbliższych.

Para wielokrotnie wracała w to miejsce, spędzając urlopy. Wcześniej wokalistka wyspę odkrywała śladami Leonarda Cohena. Ten kanadyjski bard spędził na Hydrze wiele lat swojego życia - tam uciekał od zgiełku Nowego Jorku, to tam powstało wiele jego piosenek. W 1960 r. na Hydrze poznał Marianne Ihlen, o której później mówił, że była "najpiękniejszą kobietą, jaką poznał w życiu". W latach 60. Ihlen i Cohen tworzyli parę, podróżując między Nowym Jorkiem, Montrealem i Hydrą. Zdjęcie Marianne trafiło na tylną stronę okładki płyty "Songs from a Room" Cohena z 1969 r.

Anita Lipnicka pokazała archiwalne zdjęcia ze ślubu z Markiem Grayem

Swój ślub Anita Lipnicka długo utrzymywała w tajemnicy. Dziś, gdy od tego wyjątkowego dla niej dnia minęło 10 lat, chętnie dzieli się swoim szczęściem.

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"Razem w tej łodzi od 10 lat... Wspólnie stawiamy czoła każdej fali, jaką rzuca nam życie! Wszystkiego najlepszego z okazji naszej rocznicy" - napisała wokalistka w mediach społecznościowych, publikując archiwalne zdjęcia ze ślubu (i jedno aktualne z mężem).

Życzenia w komentarzu złożyła parze m.in. dziennikarka Anita Werner ("Wszystkiego najpiękniejszego, Gołąbeczki!"). Fani zwrócili uwagę na metamorfozę Marka Graya, który zapuścił włosy, brodę i wąsy (podczas ślubu był ogolony na gładko).

Przypomnijmy, że przed ślubem z Markiem Greyem była wokalistka Varius Manx przez wiele lat była związana z Johnem Porterem - znanym walijskim muzykiem, kompozytorem i tekściarzem. Ich relacja stała się wielką sensacją, bowiem zakochanych dzieliło 25 lat różnicy. Z samego początku tworzyli jedynie duet muzyczny, lecz z czasem zawodowa i przyjacielska relacja przerodziła się w wielkie uczucie, które przetrwało 12 lat. Para ma 20-letnią obecnie córkę, Polę Porter.

12 października w Lublinie rusza trasa "30 lat 'Wszystko może się zdarzyć", na której wokalistka świętować będzie okrągły jubileusz jej solowego debiutu. Wydana już po rozstaniu z grupą Varius Manx płyta okazała się ogromnym sukcesem (potrójna platyna), przynosząc przeboje "I wszystko się może zdarzyć", "Piękna i Rycerz" oraz "Mosty".