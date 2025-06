Mimo rosnącej popularności, Lipnicka zdecydowała się pójść własną drogą. - "Miałam wtedy ogromną potrzebę przekonania, kim jestem w oderwaniu od roli popowej piosenkarki" - wspominała po latach. Wyjechała do Londynu, szukając azylu i muzycznej tożsamości. To tam, w miejskim zgiełku, ale i twórczym skupieniu, powstały piosenki na jej solowy debiut - "Wszystko się może zdarzyć".

Ich relacja była inspiracją do stworzenia wspomnianej piosenki "Piękna i Rycerz" (pierwotnie: "Lonely Lover"). - "Tym razem wracałam do Anglii z ciężkim sercem, zakochana po uszy. To była bajka. Hipnotyczny trans. Totalne zauroczenie wywindowane do poziomu świętości" - pisała artystka. Ale bajka miała gorzki finał.