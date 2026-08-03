Anita Lipnicka pokazała zdjęcia z 20-letnią córką. Od razu zareagował John Porter

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W październiku trasę z okazji 30-lecia płyty "Wszystko się może zdarzyć" ruszy Anita Lipnicka. Wokalistka znalazła czas, by przed koncertami odpocząć razem ze swoją córką - 20-letnią Polą. Na zdjęcia z Malty od razu zareagował ojciec, John Porter.

Anita Lipnicka w żółtej, kwiecistej sukni na scenie z mikrofonem, obok 20-letnia córka, niebieskie światło.
Anita Lipnicka odpoczywa ze swoją 20-letnią córkąLukasz GdakEast News

"Gdzieś na starym kontynencie, ulotna chwila pod niebem nieograniczoności... Ja w jej oczach, ona w moich" - napisała w mediach społecznościowych Anita Lipnicka, prezentując zdjęcia z Malty.

"Mamaicórka", "czasrazem" - takie hasztagi dodała wokalistka, której towarzyszyła jej córka, 20-letnia Pola. To owoc związku Anity z Johnem Porterem.

"Ależ Piękną ma Pani córcię, i pięknie razem wyglądacie, obie w bieli, cudownie!", "Ja bardzo przepraszam, ale która to matka, a która to córka?", "Śliczne dziewczyny" - komentują zachwyceni internauci.

Jeden z fanów zapytał wokalistkę, czy widzi siebie patrząc na córkę. "Tak, ale w bardzo małym stopniu! Bardziej geny Porterowe tam w niej mieszkają" - odpowiedziała Anita Lipnicka.

Przez lata tworzyli jeden z najbardziej intrygujących duetów w polskim show-biznesie - zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Choć ich związek od początku wzbudzał w mediach spore emocje ze względu na 25-letnią różnicę wieku, zakochani udowodnili, że łączy ich silne uczucie. Pola Porter przyszła na świat w 2006 r.

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Dziewięć lat później jej rodzice się rozstali, ale utrzymują ze sobą dobre relacje. W lutym 2025 r. wrócili do wspólnego muzykowania w duecie - wówczas ruszyła trasa "Kości miłości".

Dodajmy, że Pola Porter obecnie studiuje w Amsterdamie na kierunku biznes międzynarodowy i administracja.

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