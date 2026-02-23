Anita Lipnicka i John Porter przez lata tworzyli jeden z najbardziej intrygujących duetów w polskim show-biznesie - zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Choć ich związek od początku wzbudzał w mediach spore emocje ze względu na 25-letnią różnicę wieku, zakochani udowodnili, że łączy ich silne uczucie. Owocem tej relacji jest urodzona w 2006 roku córka, Pola.

Choć uczucie muzyków nie przetrwało próby czasu (para rozstała się w 2015 roku), oboje zadbali o to, by wychowywać pociechę z dala od błysku fleszy i czerwonych dywanów. Dziś Pola Porter to już dorosła, niezależna 20-latka,.

Czym zajmuje się Pola Porter?

Zaledwie w ubiegłym roku dumna wokalistka relacjonowała w mediach społecznościowych przeprowadzkę córki do Holandii. Pola zdecydowała się bowiem rozpocząć studia w Amsterdamie, gdzie kształci się w kierunku biznesu międzynarodowego i administracji.

Odległość sprawia, że każda chwila spędzona razem jest dla nich na wagę złota. Ostatnio na profilach społecznościowych artystki pojawiło się nowe zdjęcie córki, opublikowane z okazji 20. urodzin.

"Moje Światełko. Moja radość i duma. Panna Pola Porter kończy dzisiaj 20 lat! Niech Ci gwiazdy sprzyjają, niech Ci się drzewa kłaniają, niech Ci los rozdaje tylko dobre karty. Kocham i tęsknię. Mama" - napisała krótko, ale emocjonalnie Lipnicka, publikując fotografie Poli.

Pola Porter

W komentarzach internauci również składają życzenia Poli oraz komplementują jej urodę: "Wszystkiego najlepszego dla Młodzieży!!!", "Niebo aż pęka z nadmiaru piękna", "Prześliczna córa. Wszystkiego najlepszego!", "Ale piękna córka, podobna do mamci" - czytamy.

