Anita Lipnicka pokazała 20-letnią córkę! "Moje Światełko. Moja radość i duma"
Rzadko dzieli się szczegółami ze swojego życia prywatnego, ale tym razem zrobiła wyjątek. Anita Lipnicka pochwaliła się w sieci zdjęciem córki, Poli. Jej pociecha świętowała właśnie 20. urodziny!
Anita Lipnicka i John Porter przez lata tworzyli jeden z najbardziej intrygujących duetów w polskim show-biznesie - zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Choć ich związek od początku wzbudzał w mediach spore emocje ze względu na 25-letnią różnicę wieku, zakochani udowodnili, że łączy ich silne uczucie. Owocem tej relacji jest urodzona w 2006 roku córka, Pola.
Choć uczucie muzyków nie przetrwało próby czasu (para rozstała się w 2015 roku), oboje zadbali o to, by wychowywać pociechę z dala od błysku fleszy i czerwonych dywanów. Dziś Pola Porter to już dorosła, niezależna 20-latka,.
Czym zajmuje się Pola Porter?
Zaledwie w ubiegłym roku dumna wokalistka relacjonowała w mediach społecznościowych przeprowadzkę córki do Holandii. Pola zdecydowała się bowiem rozpocząć studia w Amsterdamie, gdzie kształci się w kierunku biznesu międzynarodowego i administracji.
Odległość sprawia, że każda chwila spędzona razem jest dla nich na wagę złota. Ostatnio na profilach społecznościowych artystki pojawiło się nowe zdjęcie córki, opublikowane z okazji 20. urodzin.
"Moje Światełko. Moja radość i duma. Panna Pola Porter kończy dzisiaj 20 lat! Niech Ci gwiazdy sprzyjają, niech Ci się drzewa kłaniają, niech Ci los rozdaje tylko dobre karty. Kocham i tęsknię. Mama" - napisała krótko, ale emocjonalnie Lipnicka, publikując fotografie Poli.
W komentarzach internauci również składają życzenia Poli oraz komplementują jej urodę: "Wszystkiego najlepszego dla Młodzieży!!!", "Niebo aż pęka z nadmiaru piękna", "Prześliczna córa. Wszystkiego najlepszego!", "Ale piękna córka, podobna do mamci" - czytamy.