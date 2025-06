13 czerwca Anita Lipnicka obchodziła swoje 50. urodziny. Ten jubileusz wymagał szczególnej oprawy, o co zadbał mąż wokalistki.

"50. można uczcić na wiele sposobów. Na sportowo, przygodowo, towarzysko, leniwie lub ekstremalnie. Można też... uciec na romantyczny weekend do Wenecji! Zabawić się w turystów, zaliczyć kilka kluczowych atrakcji, przede wszystkim zaś oddać się chwilowej, bezmyślnej błogości w towarzystwie ukochanej osoby. Broń boże nie liczyć kalorii! - we Włoszech nie ma to najmniejszego sensu" - napisała piosenkarka na Instagramie.