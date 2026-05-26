Polacy znają Anię Wyszkoni jako byłą liderkę zespołu Łzy, wulkan scenicznej energii i piosenkarkę o pięknym głosie. Jej przeboje, takie jak między innymi "Czy ten Pan i Pani", "Z Ciszą Pośród Czterech Ścian", "Wiem, że jesteś tam", "Lampa i Sofa" czy "Oczy szeroko zamknięte" Polacy kochają i nucą do dziś.

Ania Wyszkoni ma dwoje dzieci. Gwiazda zaśpiewa w koncercie "Nie ma jak u mamy" Polsatu

Niewielu pamięta jednak, że prywatnie gwiazda od wielu lat spełnia się w roli matki. Z pierwszego małżeństwa z Adamem Pigułą artystka doczekała się syna. Tobiasz w tym roku skończy 25 lat.

Z kolei ze związku z Maciejem Durczakiem wokalistka doczekała się w 2012 roku córki - Poli. Ania Wyszkoni sporadycznie zabiera dziewczynkę na różne medialne wydarzenia. Przykładowo gościły razem na kanapie w programie "Demakijaż", prowadzonym przez Krzysztofa Ibisza. Nastolatka opowiadała wówczas widzom o swojej największej pasji, czyli jeździectwie.

Wokalistka podczas ostatniego sylwestrowego wywiadu z Interią Muzyką stwierdziła, że uwielbia śpiewać i występować w sylwestra, jednak gdyby w tamtym roku nie wystąpiła na dużej scenie, miałaby inną opcję. "Zdecydowanie w domu na kanapie! Dom, kanapa, towarzystwo mojego pieska, być może pilnowanie ekipy nastolatek, czyli koleżanek mojej córki, która już wchodzi w ten wiek. Kto wie, czy nie byłabym ogólną opiekunką w tę noc? Zdecydowanie, gdybym nie pracowała, postawiłabym na odpoczynek!" - przyznała artystka.

Wydarzenie "Nie ma jak u mamy" transmitowane będzie prosto z Areny Toruń już 26 maja. Na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej piosenki - wśród nich, oprócz Ani Wyszkoni, Dodę, Alicję Szemplińską, Viki Gabor, Halinę Mlynkovą, Rafała Brzozowskiego, Piotra Kupichę, zespół Pectus oraz Gromee & Wac To Ja. Co ważne, koncert ma mieć naprawdę wyjątkowy charakter, bo w tych szczególnych okolicznościach artystom na scenie towarzyszyć będą ich mamy. To właśnie ten element sprawia, że "Nie ma jak u mamy" zapowiada się nie tylko jako kolejny telewizyjny występ, ale przede wszystkim jako pełne uczuć i symboliki widowisko.

Wyjątkowy wieczór poprowadzi Tomasz Wolny, który wraz ze swoją mamą zadba o odpowiednią atmosferę między kolejnymi występami.

"Dzień Matki to dzień wyjątkowy chyba dla każdego. Atmosfera ciepła, miłości i wdzięczności dla naszych rodzicielek, jaka mu towarzyszy, znajdzie odzwierciedlenie w koncercie, który przygotowaliśmy dla naszych widzów. To będzie niezwykły koncert także dlatego, że po raz pierwszy udało nam się zaprosić do współpracy nie tylko artystów, ale też ich mamy. Zobaczymy na scenie wszystkie te wspaniałe kobiety, a niektóre z nich także usłyszymy. Takiego koncertu jeszcze nie było!" - zapowiada Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat.

Kto zawalczy w plebiscycie "Najpiękniejsza piosenka dla Mamy"?

O tytuł "Najlepszej piosenki dla Mamy" powalczą:

"Nie ma jak u mamy" (w Toruniu wykonają utwór Gromee & WAC TOJA) "Dziecięce lata" (w Toruniu wykona utwór Michał Wiśniewski) "Do ciebie, mamo" (w Toruniu wykona utwór Alicja Szemplińska) "Wielka miłość" (w Toruniu wykona utwór Halina Mlynkova) "Cudownych rodziców mam" (w Toruniu wykona utwór Doda) "Kochać jak to łatwo powiedzieć" (w Toruniu wykona utwór Pectus) "Sailing" (w Toruniu wykona utwór Rafał Brzozowski) "Nie jesteś sama" (w Toruniu wykona utwór Piotr Kupicha) "Skyfall" (w Toruniu wykona utwór Viki Gabor)

