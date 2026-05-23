Ania Szlagowska ma na swoim koncie album "Pierwsza Płyta" i serię koncertów pod szyldem "Pierwsza Płyta Na Żywo Tour". Młoda artystka, znana z programu "Must Be The Music", w 2025 roku pierwszy raz pojawiła się na Fryderykach, a to wszystko za sprawą nominacji w kategorii "Fonograficzny Debiut Roku". Na castingu w "MBTM" oczarowała wykonaniem utworu "Zabić drozda", później na żywo wypromowała utwór "Timothée". Choć nie wygrała show Polsatu, jej kariera poszybowała wysoko. Teraz wokalistka prezentuje singiel "Ile?".

Ania Szlagowska pyta: "Ile?". Artystka podpisała kontrakt płytowy z Polydor Records Poland i zapowiada muzyczne nowości

W utworze "Ile?" Ania łączy szlachetny pop z elementami folkloru, nawiązując do swoich małopolskich korzeni. Osobisty, subtelnie osadzony w jej tożsamości singiel został stworzony we współpracy z Kubą Karasiem.

"To historia o momencie w relacji, kiedy mimo miłości do drugiej osoby, duma lub brak odwagi uniemożliwia szczerą komunikację. Camp Rock, ale to Małopolska. Teledyskiem do mojego najnowszego singla 'Ile?' spełniłam swoje marzenie z dzieciństwa o zagraniu w filmie Disneya. Nadchodzącą płytą chcę zabrać Cię w rejony swojego pochodzenia, więc już na wstępie zaprosiłam do klipu Zespół Pieśni i Tańca, który wystąpił w strojach Lachów Sądeckich! Fun fact: zaraz po nagraniu klipu do 'Ile?' ogłoszono drugą część Camp Rock po latach. Przypadek?" - opowiada o singlu Ania Szlagowska.

Premierze utworu "Ile?" towarzyszy malowniczy teledysk, podkreślający kierunek, w jakim artystka rozwija swoją twórczość. Jak się okazuje, wokalistka, dotychczas kojarzona wizerunkowo z czerwoną papryczką chilli, upodobała sobie tym razem nowoczesną popową formę, opartą na osobistych historiach i silnym związku z miejscem, z którego pochodzi. Ania zaprosiła do udziału w klipie wyjątkowy Zespół Pieśni i Tańca, który kolorem i tańcem wzbogaca ciepłą opowieść o uczuciu w codzienności.

