Ania Rusowicz wzięła ślub! Na miejscu zabrakło pana młodego

W programie "halo tu polsat" wokalistka opowiedziała o niezwykłym wydarzeniu, które zainicjowała bez scenariusza i bez… pana młodego.

"To była bardzo spontaniczna sytuacja. Moi przyjaciele mają taki folwark - Duchenka, gdzie odbywają się normalne śluby, ale że to miejsce jest bardzo romantyczne, to nazywam to moją planetą, bo tam jest totalna hipiserka. Pomyślałam: a może zrobię ślub sama ze sobą? I tak się stało. Było wszystko - trzy dni wielkiej imprezy, goście, DJ, niczego nie brakowało i wszyscy stwierdziliśmy, że nie brakowało też pana młodego" - opowiadała w rozmowie z Polsatem.

Dla Rusowicz ceremonia ta nie miała charakteru formalnego, lecz symboliczny. Jak podkreśliła, był to gest wobec siebie samej - afirmacja własnej wartości i wewnętrznego spokoju po intensywnych latach zawodowych i osobistych.

"Namawiam też moich znajomych, żeby po trudnych związkach zrobili sobie taki rytuał. Nie chodzi o formalność, tylko o symboliczny moment, w którym można rozpocząć nowe, piękne życie" - dodała artystka.

Powrót do korzeni polskiej muzyki

Oprócz opowieści o "ślubie z samą sobą", wokalistka podzieliła się refleksją na temat swojej muzycznej misji. Rusowicz od lat czerpie inspirację z lat 60. i 70., przywracając brzmienia, które niegdyś definiowały polską scenę.

"Kocham kobiety i kocham polskie piosenki. Kocham diwy, które mnie ukształtowały muzycznie - Kalinę Jędrusik, Annę German, Violettę Villas. Jedne z nich to drapieżne kocice, inne - eteryczne dusze. Wszystkie mają ten niezwykły czynnik, który sprawia, że ich twórczość zostaje z nami na lata" - tłumaczyła.

W jej najnowszych projektach słychać ducha epoki bigbitu, psychodelicznego rocka i vintage popu. Jak zaznacza, to nie tylko estetyczny wybór, ale misja kulturowa:

"Bardzo chciałabym, żebyśmy byli dumni z polskiej muzyki. Jeśli ktoś przyjeżdża do naszego kraju, pokazujmy mu naszą kulturę. Nie wstydźmy się jej" - apelowała Rusowicz w "Halo tu Polsat".

Muzyczne dziedzictwo, które może zniknąć

Wokalistka zwróciła też uwagę na problem z dostępnością dawnych polskich przebojów w serwisach streamingowych. Jak wyjaśniła, wiele kultowych nagrań z lat 60. i 70. może bezpowrotnie zniknąć z przestrzeni publicznej.

"Czasami tych pięknych, starych przebojów nie znajdziemy w serwisach, bo nie ma podpisanych umów i uregulowanych praw. Masa polskiej muzyki może po prostu zniknąć" - ostrzegała artystka.

To właśnie z tej troski o pamięć i dziedzictwo narodziły się projekty Rusowicz, takie jak koncerty retro czy albumy inspirowane twórczością dawnych diw. Jej interpretacje utworów z repertuaru Anny German czy Ludmiły Jakubczak - jak wykonanie "Gdy mi ciebie zabraknie" w programie Polsatu - przypominają, że klasyka wciąż potrafi wzruszać i zachwycać.

Artystka w zgodzie z sobą

Ceremonia "ślubu z samą sobą" stała się dla Ani Rusowicz nie tylko aktem odwagi, ale i manifestem artystycznym. Symbolicznie zamknęła jeden rozdział życia, by otworzyć kolejny - pełen autentyczności, muzyki i wolności.

Choć w świecie show-biznesu trudno o szczerość, Rusowicz udowadnia, że najważniejszym związkiem, jaki możemy zawrzeć, jest ten z samym sobą.

