Koncert zaduszkowy odbył się 2 listopada w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. Ania Rusowicz sięgnęła tego wieczoru po piosenki nieżyjących wykonawców, w tym swojej mamy Ady Rusowicz, Zbigniewa Wodeckiego, Andrzeja Zauchy, Czesława Niemena oraz Anny Jantar.

Wokalistka zwróciła uwagę, że występ jest efektem pracy całego zespołu, dlatego artyści często wychodzą na scenę także wtedy, gdy w prywatnym życiu przechodzą przez wyjątkowo trudny okres. Tak było również w jej przypadku.

Ania Rusowicz nie była pewna, czy zdoła zaśpiewać

"Kocham ten zawód i go nienawidzę zarazem. Jest przeklęty" - przyznała Rusowicz. Jak tłumaczyła, scena wymaga uśmiechu nawet w chwilach, gdy artysta najchętniej pozwoliłby sobie na łzy.

Dopiero później wyjaśniła publiczności, dlaczego tego dnia mówi o swojej pracy w tak gorzki sposób. W sobotę dowiedziała się o chorobie nowotworowej swojej matki chrzestnej, a kolejnej nocy zmarł jej bliski przyjaciel.

"Może nie będzie wyśmienicie, ale będzie prawdziwie" - zapowiedziała na początku koncertu, dodając, że decyzję o występie podjęła niemal w ostatniej chwili.

Zwróciła się do publiczności z ważnym apelem

Piosenkarka nie chciała przedstawiać swojego wyjścia na scenę jako dowodu siły. Przekonywała, że osoby mierzące się ze stratą nie zawsze potrzebują podobnych oczekiwań ze strony otoczenia.

Jej zdaniem w takich sytuacjach nie trzeba szukać odpowiednich rad ani namawiać nikogo do zachowania spokoju. Czasami wystarczy pozostać obok.

"Można z nią po prostu być, tak jak państwo dzisiaj są ze mną, ja jestem z wami. Ta obecność jest po prostu lecząca" - mówiła Rusowicz. Po zakończeniu występu zgromadzona publiczność podziękowała jej owacjami na stojąco.