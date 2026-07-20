Piosenka "W głowie" Ani Dąbrowskiej z 2016 r. już wiosną tego roku stała się piłkarskim viralem. Na TikToku wykorzystali ją m.in. kibice z różnych krajów, pokazujący swoje archiwalne i obecne zdjęcia z prezentacją sytuacji ich ukochanych klubów z przeszłości i aktualnych miejsc w tabeli.

Ten trend dotarł również do piłkarzy, a przebój polskiej wokalistki na relacji na Instagramie opublikował Gavi - pomocnik FC Barcelony (grał tam razem z Robertem Lewandowskim) i reprezentant Hiszpanii, która w niedzielny wieczór zdobyła mistrzostwo świata.

Gavi świętował mistrzostwo świata z piosenką Ani Dąbrowskiej

Wracający do formy po poważnej kontuzji Gavi na mundialu był zawodnikiem rezerwowym. Zagrał w podstawowym składzie w pierwszym meczu z Wyspami Zielonego Przylądka (71 minut w sensacyjnym remisie 0:0), a potem wszedł na końcowe 5 minut w spotkaniu z Austrią zakończonym pewnym zwycięstwem 3:0. W pozostałych meczach nie podnosił się z ławki.

Po wygranej w finale z Argentyną Gavi w mediach społecznościowych umieścił kilka zdjęć z m.in. pucharem świata, z kolegami z drużyny i swoją dziewczyną Aną Pelayo, a jako ścieżkę dźwiękową wykorzystał właśnie "W głowie".

"Jestem kompletnie zaskoczona, nie wiem, co się dzieje. Moja córka, która zna TikToka, jako pierwsza pokazała mi, że ludzie wykorzystują w filmikach moją piosenkę. Fajnie, cieszę się z tego. Choć jest to też dla mnie dosyć dziwne, ponieważ treść utworu nie współgra z tym trendem" - opowiadała w maju zaskoczona Ania Dąbrowska w rozmowie z radiową Jedynką.

Piosenka "W głowie" była drugim singlem z albumu "Dla naiwnych marzycieli" z marca 2016 roku. Za inspirowany kinem akcji teledysk odpowiadał od dawna pracujący w Polsce Szwed Bo Martin, mający na koncie klipy dla m.in. Dody, Agnieszki Chylińskiej, Alicji Janosz czy Liroya. Z Anią Dąbrowską nakręcił już "Tego chciałam".

"Przypadkiem wplątuję się w taką sytuację o charakterze międzynarodowym - spotykam chłopaka, którego ktoś goni, a ja pomagam mu uciekać. Piosenka opowiada taką historię, że tworzę sobie w głowie ideał kogoś, kto jest perfekcyjny, który składa się z najlepszych momentów mojego życia - bo ideał w głowie zawsze jest najlepszy" - opowiadała w 2016 r. wokalistka.