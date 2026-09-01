Przypomnijmy, że amerykańsko-europejska grupa The Kelly Family została założona przez Daniela Jerome Kelly i jego drugą żonę Barbarę Ann Kelly oraz ich dzieci.

Ich pierwszym singlem był "David's Song", wydany w latach 70. Rozpoczęli podróż po Europie; dawali koncerty w Niemczech, Austrii, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Francji i Włoszech. Na ich koncerty przychodziło coraz więcej ludzi.

Przełom nastąpił w 1994 roku: ich album "Over the Hump" został sprzedany w 4,5 mln egzemplarzy. W Wiedniu dali koncert dla 250 tys. ludzi. Wypełniali europejskie stadiony i grali w wielkich halach. Stali się znani na całym świecie, w tym w RPA, Brazylii, USA i Chinach, mając w dorobku ponad 20 mln sprzedanych płyt.

W 2002 roku, po długiej chorobie, zmarł ojciec Kellych. Zespół wydał jeszcze dwa studyjne albumy, a w kolejnych latach muzycy zajęli się głównie karierą solową.

Angelo Kelly i Michael Patrick Kelly razem w Warszawie

Główne partie wokalne często dzielili ze sobą Angelo i Paddy, który obecnie występuje jako Michael Patrick Kelly. Ten pierwszy w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z ich spotkania, do którego niespodziewanie doszło w Warszawie.

"2 Kellych w Warszawie. Obaj mieliśmy promocyjne spotkania w Polsce zaplanowane w tych samych dniach. Co za szalony zbieg okoliczności" - napisał Angelo.

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Dodajmy, że Michael Patrick Kelly w niedzielę był jedną z gwiazd Magicznego Zakończenia Wakacji w Kielcach. Na koncercie Polsatu wystąpił razem z brytyjską grupą Take That, by przedpremierowo wykonać ich wspólny singel "Feel My Love".

Z kolei Angelo Kelly promował swój nadchodzący solowy koncert. 23 października w klubie Proxima w Warszawie zaprezentuje się w ramach trasy "Ready To Rock".

"Świadomie postanowiłem grać w klubach, gdzie można spotkać się blisko z publicznością. Chcę zaprezentować rockowy show na żywo razem z moim świetnym zespołem, tak jak za dawnych lat - bez wielkiego ekranu, pirotechniki czy innych bajerów!" - zapowiada Angelo Kelly.