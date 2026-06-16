Andrzej Piaseczny przeprasza byłe partnerki. "To nie miało prawa się udać"

Andrzej Piaseczny w podcaście "WojewódzkiKędzierski" poruszył wiele prywatnych kwestii. Odpowiedział między innymi na kilka pytań o byłe partnerki - przyznał, że wielokrotnie rozstawał się w nieuczciwy sposób, za co przeprasza.

Wojewódzki w pewnym momencie rozmowy zapytał muzyka o najważniejsze kobiety życia, oczywiście oprócz mamy i siostry Basi. "Tworzenie rankingu byłoby nie do końca sprawiedliwe. Różni ludzie wprowadzają w twoje życie różne emocje i różnego rodzaju wątki, uśmiechy, tęsknoty. (...) Jest kilka kobiet, dlatego nie chciałbym tworzyć gradacji i stopni" - wyznał.

Andrzej Piaseczny szczerze o byłych partnerkach. "Wiele razy chciałem to zrobić"

"Pytasz mnie o orientację? (...) Miałem kilka dziewczyn. To się nie miało prawa udać i się nie udało. Ludzie rozstają się nie tylko z przyczyn wielkich. Niestety muszę się do czegoś przyznać, bo kilka razy w życiu zrobiłem coś takiego, że - nie jest to chwalebne zupełnie - używałem różnych, nieprawdziwych powodów" - rozwinął Piaseczny.

"Wymyślałem jakieś głupoty, żeby ułatwić sobie rozstanie. Nie potrafiłem wielokrotnie w przeszłości być prawdziwy i nie potrafiłem powiedzieć czegoś, co powinno paść. Wiem, że najlepiej mówi się prawdę. Każdą prawdę można w różny sposób podać" - zaznaczył piosenkarz, zaznaczając tym samym, iż teraz żałuje swojej postawy.

"Kiedy dwoje ludzi spotyka się, to przecież z powodu skłonności ku sobie. Zawsze rozstanie dla jednej, drugiej strony będzie przeżyciem. Na pewno niejednorodnym. To jest tak, że zawsze ktoś cierpi troszkę bardziej. Wracając, to było z mojej strony okropne, że kłamałem. (...) Przepraszam. Myślę, że jest bardzo wiele osób, którym powinienem powiedzieć: przepraszam. Wiele razy chciałem to zrobić" - wyznał muzyk u Wojewódzkiego i Kędzierskiego.

"Każdy człowiek, który zaistniał w naszym życiu, dzięki któremu zrobiliśmy kilka kroków w różne strony nie tylko do przodu, jest ważny. Niezależnie od tego, jak te rozstania przebiegają, czy dramatycznie, czy spokojnie, czy pozostają w nas bólem, czy nauczką albo wnioskami, albo nauką, to warto jest pamiętać o ludziach. Nie zapominam o ludziach. To akurat jest moim przymiotem" - dodał.

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