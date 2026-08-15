Andrzej Piaseczny otwarcie mówi o swojej orientacji. Miał do widzów jedną prośbę

Andrzej Piaseczny pojawił się na Festiwalu Weselnych Przebojów, gdzie wykonał "Śniadanie do łóżka". Chwilę później zabrał głos już nie jako bohater koncertu, ale człowiek, który sam chciałby kiedyś zorganizować podobną uroczystość.

"Panie i panowie, jedno słowo o weselu: bardzo chciałbym was wszystkich zaprosić na moje własne. No, tylko to jeszcze może trochę potrwać. Wszystko w państwa rękach!" - powiedział na antenie Polsatu.

Piaseczny nie po raz pierwszy wspomniał o ślubie z ukochanym. Wcześniej mówił, że nie zamierza szukać sposobu na zawarcie małżeństwa za granicą. Chciałby zrobić to w Polsce, jeśli krajowe przepisy zostaną zmienione.

Andrzej Piaseczny od lat jest w szczęśliwym związku

Wokalista długo nie poruszał publicznie tematów związanych ze swoim życiem uczuciowym. Milczenie przerwał przy okazji wydanego w 2021 roku albumu "50/50". Znalazła się na nim piosenka "Miłość", której tekst opowiada o relacji dwóch mężczyzn.

Piaseczny potwierdził wtedy, że utwór ma osobisty charakter. W kolejnych rozmowach przyznał, że od kilku lat jest zakochany i tworzy stały związek.

O partnerze mówi niewiele. Nie pokazuje go w mediach społecznościowych i nie zabiera na imprezy branżowe. Chroni również jego nazwisko. Wiadomo jedynie, że mieszkają razem w Górach Świętokrzyskich, gdzie towarzyszy im także mama wokalisty.

Piaseczny mówił o ich domu jako o miejscu, w którym stworzyli kochającą się rodzinę. Partnerowi przypisywał natomiast to, że dał mu "uśmiech trwającego szczęścia".

Przed laty ostrzegano Piasecznego przed ujawnieniem prawdy

Decyzję o otwartym opowiedzeniu o swoim związku poprzedziły lata obaw. Piaseczny wspominał niedawno, że osoby zajmujące wysokie stanowiska w telewizji odradzały mu publiczne mówienie o partnerze.

"A co byłoby, gdybym ja powiedział, że będę miał chłopaka? Absolutnie tego nie rób nigdy, bo z dnia na dzień będziesz persona non grata" - relacjonował w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

Muzyk uważa, że od tamtej pory wiele się zmieniło. Sam nie widzi się jednak w roli działacza stojącego na czele manifestacji. Bliższe jest mu stopniowe przekonywanie ludzi i wykorzystywanie okazji takich jak koncert w Mrągowie.